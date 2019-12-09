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Gelecekte öne çıkacak meslekler

6 saat önce

Yapılan araştırmalara göre günümüz mesleklerinin yarısı 25 yıl içerisinde tarihe karışacak ve bu süreçte yeni meslekler rağbet kazanacak.

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Yapılan araştırmalara göre günümüz mesleklerinin yarısı 25 yıl içerisinde tarihe karışacak ve bu süreçte yeni meslekler rağbet kazanacak.


Yapay zeka ve teknolojik yenilikler, iş dünyasını dönüştürüp, bazı mesleklerin yok olmasına neden olacak.Oxford Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapora göre, günümüz mesleklerinin yüzde 47'si 25 yıl içerisinde kaybolacak. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0'ın geleceğin mesleklerini de şekillendirecek ve yeni fırsatlar da doğuracak. SEAT'a göre otomotiv sektöründe geleceğin rağbet gören meslekleri şunlar:


"Veri Bilimcisi


Mesleki Çevirmen


Çevik Koç


Kullanıcı Deneyimi Uzmanları


Sanal gerçeklik uygulama geliştiricisi


Yazılım geliştiriciler" - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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Gelecekte öne çıkacak meslekler
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