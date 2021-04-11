Gelecekte Online Ödeme Sistemlerinin Hayatımızdaki Yeri Ne Olacak?

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, gelecekteki online ödeme sistemlerinin hayatımızdaki yerinin ne olacağı konusunda bilgi verdi. Ödeme sistemleri tarafında, tüketicilerin beklentilerini çok hızlı bir şekilde kavrayacak daha kolay, daha güvenli ve kusursuz bir alışveriş deneyimi sağlayacak yapıya doğru gittiğini belirtti.

Teknolojinin, insanları cebinde kartı veya iş yerinde fiziki pos cihazı olmadan alışveriş yapılabileceği bir noktaya doğru götürdüğünü söyledi. Bu döneminin en önemli kazanımı linkle ödeme olduğunu söyleyen Tombul, tek ihtiyacın mobil cihaz olduğunu vurgulayarak, alışveriş yapıldığında kayıtlı cihazdan otomatik olarak ödeme yapılırsa ya da linkle ödemeye gönderilirse linkte ödemeyi tamamladığı anda ürünün geleceğini belirtti. Linkle ödeme yapıldığı taktirde ürünün arkasında e-fatura ve arşivin gelmesi, kağıt tüketimini ve pos cihaz maliyetini de azalttığını ekledi.

Tombul, dünyanın daha hızlı ilerleyeceğini, taksilerdeki pos cihazlarının dahi değiştiğini belirtti. Ayrıca, nakit kullanmanın hem maliyeti arttırdığını hem de sağlık sorunlara yol açması nedeniyle kimsenin tercih etmeyeceğini açıkladı. Türkiye'nin de nakdi ortadan kaldırmayı hedeflediğini önümüzdeki yıllarda yeni inovatif ödeme çözümleriyle hem tüketicilerin hem de işletmelerin bu dijital evrimi yakalayacaklarını ifade etti.