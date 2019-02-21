Gelecekte Ortaya Çıkacak 5 Dijital Meslek!

Dijital sistemler, gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki bağları sıkılaştırmaya devam ediyor. Cihazların birbirlerine internet ile bağlanmasını ve organize olarak çalışmasını sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT), son 20 yılda oldukça yol kat etti. 2020 yılında internete erişim sağlayacak cihazların sayısının 50 milyarı aşacağı tahmin ediliyor. İlerleyen yıllarda kişisel IoT onarım personelleri geleceğin iş dünyasında aranan yüzler olacak.

Dijital Dedektif

Dijital dünyanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da mevcut. Üye olduğumuz tüm dijital platformlarla kişisel veya kurumsal bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu durum hem şahıs hem de şirketler adına büyük riskler oluşturuyor. Bu durum dolayısıyla gelecekte olası siber saldırıların önüne geçecek dijital dedektiflere ihtiyaç duyacağız.

Yapay Zeka Pazarlama Uzmanı

Günümüzde devletler, işletmeler, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yapay zeka çalışmaları ve yatırımları olağanüstü derecede artmaya başladı. Yapay zekanın önlemez yükselişi ve kazandığı önem karşısında yeni meslek gruplarının ortaya çıkması da kaçınılmaz olacak. Yapay zeka ürünlerine yönelik satış ve pazarlama uzmanları geleceğin iş dünyasında yerlerini alacak.

Dijital Yatırım Uzmanı

Son dönemlerde kripto ya da diğer adıyla dijital para birimleri önem kazanmaya başladı. Kripto para milyarderlerinin ortaya çıkması, dijital paraların borsa hisselerinde önem kazanması ve giderek büyüyen bir yatırım hacmine ulaşması sonucunda dikkatleri üzerine toplayan bu alan, gelecekte de ilgi görmeye devam edecek. İş dünyası ve bireyler, dijital para birimleriyle dengeli yatırımlar yapmak ve belirlenen hedeflere ulaşmak için bu alanda yetkin kişilere yani dijital yatırım uzmanlarına ihtiyaç duyacak.

Sanal Gerçeklik (VR) Mühendisi

Son yıllarda en fazla gelişim gösteren dijital alanlardan birisi olan sanal gerçeklik (VR), 5G teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte farklı bir boyuta geçecek. Başta eğitim ve eğlence sektörü için talep gören sanal gerçeklik, diğer iş sektörleri için de önemli bir konuma gelecek. Gelecekte sanal gerçeklik teknolojisini daha da ileriye götürecek mühendisler, iş dünyasının vazgeçilmezleri olacak.