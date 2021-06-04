Gelecekten Mektup Var - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 15 Temmuz hain darbe girişimi konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek ve geleceğin Türkiye'sine olan azim ve inancı arttırmak amacıyla "Gelecekten Mektup Var" yarışması düzenlenecektir.

7-11 ve 12-17 yaş arası çocuklar olmak üzere iki yaş grubunda gerçekleştirilecek yarışmaya katılımcılar "Vatan Vazgeçilmez, Türkiye'm Geçilmez" temalı mektuplarını ve başvuru formunu 4 Haziran ? 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında abdigmyarisma@gmail. com adresine göndererek yarışmaya katılabileceklerdir.

Yarışmada dereceye giren ilk üç öğrencinin isimleri Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün web sayfası (http://abdigm. meb. gov. tr) ve sosyal medya hesaplarında (twitter/mebabdigm; facebook/mebabdigm; instagram/mebabdigm) duyurulacaktır.

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