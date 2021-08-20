Üye Girişi
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ' - Son Dakika

'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'

20.08.2021 11:36

KAÇAK göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor.

KAÇAK göçmen geçişlerinin engellenmesi amacıyla Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürüyor. Sınırın sıfır noktasındaki kırsal Soğuksu Mahallesi'nde yaşayanlar da kaçak geçişler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor. Ahmet Gümüş, sınıra yakın olduklarını, sabah evlerinin çevresinde, tarlalarında, ahırlarında göçmenlerle karşılaştıklarını, insani yaklaşım göstererek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlere ekmek ve su verdiklerini ancak bu durumun bazen yanlış anlaşıldığını ve insan kaçakçısı olmadıklarını söyledi.

Yasa dışı yollarla sınırlardan günlerce yürüyerek, Türkiye'ye giriş yapan Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin zorlu yolculuğu, önlemlere ve olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Göçmenler, tüm zorluklara rağmen gidecekleri yerlere ulaşmak için gece sınıra en yakın mahallelerdeki camilere, evlerin bahçelerine ve tarlalara gelerek sabahlıyor. Afganistan'dan yola çıkan kaçaklar, Pakistan ve İran üzerinden yaklaşık 3 bin kilometrelik yürüyüş sonrası Türkiye sınırına ulaşıyor. Zorlu doğa şartları ve açlığa rağmen bazen 2 ay süren yolculukta sınıra ulaşan kaçaklar, Türkiye'ye İran'dan, Van, Iğdır, Ağrı, Hakkari'nin sınır bölgelerinden giriş yapıyor.

Van'a 2020 yılında 105 bin, 2021 yılının ilk 7 ayında ise 50 binin üzerinde göçmen, sınır bölgelerinde güvenlik güçlerince engellenerek yakalandı. Kaçak geçişlerin engellenmesi için Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları devam ederken, bir taraftan da 126 kilometrelik bölüme hendek kazılıyor. En yoğun geçişlerin yaşandığı Van'ın Çaldıran, Saray, Başkale ve Özalp ilçelerindeki duvarın toplam uzunluğunun da 295 kilometre olacağı belirtildi.

'İNSANİ YAKLAŞIM GÖSTERİYORUZ'

Çaldıran ilçesinin sınırın sıfır noktasındaki kırsal Soğuksu Mahallesi'nde yaşayanlar ise kaçak geçişler nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Mahalleliden Ahmet Gümüş, sınıra çok yakın olduklarını, bazen sabah uyandıklarında evlerinin çevresinde, tarlalarında, ahırlarında göçmenlerle karşılaştıklarını, kendilerinin de insani yaklaşım göstererek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlere ekmek ve su verdiklerini ancak bu durumun bazen yanlış anlaşıldığını ve insan kaçakçısı olmadıklarını söyledi.

Ahmet Gümüş, "Hep diyorlar 'Bu bölgede kaçakçılık yapılıyor'. 'Kaçakçılık' diye bir şey kalmadı zaten. Binlerce göçmen mahalleye gelip evlerin bahçesine, ahırlara, tandır evlerine ve gece kapıyı çalıp evlerimize giriyor. Su ve yemek istiyorlar. Buradaki halk ne yapsın? Aralarında çocuk ve kadınlar da bulunuyor. Ne yapalım; çocuklara, kadınlara yardımcı olmayalım mı? Sınırın her tarafı polis ve jandarma ekiplerince korunuyor. Kaçakçılık olayı zaten yok. Göçmen bir kadına bir ekmek verildiği zaman suçlu mu oluyoruz? Ben şahsen istiyorum, buraya gelen çaresiz göçmenlere yemek veriyim, yardımcı olayım ama korkudan bazen yapamıyorum. Taliban Afganistan'ı ele geçirdi, binlerce göçmen yolda. Biz de çok endişeliyiz" dedi.

Kaçak göçmenler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlatan Rıfat Yücel de "Göçmenler buraya gelene kadar çok zorluk çekiyor. Organizatörler, 'İstanbul' diye göçmenleri Çaldıran'a getiriyor. Burada terk edip gidiyorlar. Onlar da perişan oluyorlar. Aç ve susuz kalıyorlar. Onlar, İran askerlerinin kendilerine büyük zorluk ve sıkıntı çektirdiklerini, bazen 10 gün aç kaldıklarını söylüyorlar. Mahallemiz İran sınırına yakın olduğu için bir süre önce 300 kişi geldi, jandarma ekipleri yakalayıp sınır dışı etti. Bazen aç, susuz oldukları için evlere giriyorlar" diye konuştu.

'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'
'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ'

Çaldıran, Göçmen, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca'dan 12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak 11:55 Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var 11:44 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var
Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu 11:26 Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek 11:16 Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı 11:01 Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu 10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü 10:16 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü

Son Dakika Haberleri
12:13 Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok
12:05 Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti
11:51 Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı
11:43 Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var
11:38 Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54 seviyelerinden işlem görüyor
11:26 Tribünde kavga çıkınca Falcao, çareyi kaçmakta buldu
11:22 Yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
11:20 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı
11:15 Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek
10:57 Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi         
12:49
Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti Lenfoma kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'un tedavisi bitti         
12:06
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış Eski İngiliz askeri paylaştı! Kabil'den kalkan tahliye uçağında sadece birkaç kişi varmış         
11:38
36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı 36 yaşındaki Pelin Karahan, leopar desenli bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı         
11:20
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi         
10:57
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi         
09:43
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Taliban'ın Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler         
08:47
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 12:53:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'GELEN AFGAN GÖÇMENLERE EKMEK- SU VERİYORUZ, İNSAN KAÇAKÇISI DEĞİLİZ' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement