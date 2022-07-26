Gelen çaldı giden çaldı

Denizli'de bir marketin önünde bulunan dolaba dadadan hırsızlar, müşteri gibi gözüküp etrafı gözetledikten sonra içecekleri çaldı. Markette ardı ardına yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir market sahibinin başı hırsızlarla dertte. Farklı günlerde meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda marketin önüne gelen bir yaşlı adam, etrafı gözetledikten sonra dolaptan içeceği çıkartarak masanın üzerine koyup bir süre beklemeye başladı. İçerde kimse olamadığını düşünen adam, ardından arkasına bakmadan içeceği alarak bölgeden uzaklaştı. Aradan geçen kısa süre sonra ise 2 genç yine aynı şekilde dolaptan ürünleri alarak hızla kayıplara karıştı. Oluşan eksiklikler sonrası hırsızlık olayının meydana geldiğini fark eden market sahibi Mustafa Boz, gerçeği kamera kayıtlarını izledikten sonra öğrendi. Marketin yol üstü olmasından dolayı bu tarz olayların meydana geldiğini belirten Mustafa Boz, insanların içeceği dahi çalmasının üzücü olduğunu söyledi.

"Bana ilk önce cebinden para daha sonra sağır ve dilsizim diye bir yazı çıkartı"

Yaşlı adamın engelinin olduğunu belirttiğini ve sonrada gerçeğin farklı olduğunu söyleyen Boz, "Olayı içerideki montörden seyrediyorum. 65 yaş civarında yaşlı bir adam geldi. Dükkanımın önünde eline 2,5 litrelik içeceği aldı. Tabi bende o anları içeride bulunan kameradan izliyorum. Yaşlı adam kimse var mı diye sağ sola ve içeriye doğru bakıyordu. En son çevrede bulunan kahve ve otobüs duraklarına baktı. Kimse olmadığını görünce eline kolayı alıp hızlıca yürüdü. Ben de kamerada gittiğini görünce arkasından seslendim. Yaşlı adama arkasından bağırdıkça hızlanıyor ve koşuyor. Bana ilk önce cebinden para daha sonra sağır ve dilsizim diye bir yazı çıkartı. Ben de sağır ve dilsiz çalıyor mu diye söylememle arkasına dönüp gitti. Halbuki sağır ve dilsiz değil" dedi.

"İlk defa böyle şey gördüm"

Böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını söyleyen Boz, "İkinci olayda ise ürünlerde eksilme gördük. Ben para başta olmak üzere çoğu şeyin çalındığını gördüm ama 330 milim içeceğin çalındığını ilk defa gördüm. Kamerayı izlediğimde iki tane genç 18-20'li yaşlarda marketin önüne gelerek soğukkanlılıkla çalmış. İki tane kola için adamlar hırsızlık yapıyor. Ben de ilk defa böyle bir şey gördüm" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ