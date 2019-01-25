Son Dakika Haberleri: Gelen İtfaiyeyi Görmesi, Çıktığı Yerden İnmesi İçin Yetti

Gelen İtfaiyeyi Görmesi, Çıktığı Yerden İnmesi İçin Yetti

2 saat önce

Sivas'ta telefon direğinin başında mahsur kalan kedi, kendini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini görünce çıktığı yerden kendiliğinden indi.

Gelen İtfaiyeyi Görmesi, Çıktığı Yerden İnmesi İçin Yetti, System.String[]
Sivas'ta telefon direğinin başında mahsur kalan kedi, kendini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini görünce çıktığı yerden kendiliğinden indi.

Sivas'ta Fatih Mahallesi'nde bir telefon diğerinin tepesinde mahsur kalan kediye üzülen vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için itfaiye aracının merdivenini kaldırmaya hazırlanırken, mahsur kalan kedi korkarak çıktığı yerden kendiliğinden indi.

Cep telefonlarıyla bu anı görüntüleyenler kahkahaya boğuldu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, İtfaiye, Sivas, Güncel
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