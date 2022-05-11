Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı - Son Dakika
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Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı

11.05.2022 10:57

Adana'da Levent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. İ.H.S'nin hastalarına cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası valilik tarafından açığa alındı. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Dr. İ.H.S.'nin eşi boşanma davası açtı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Levent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde görevli doktor Dr. İ.H.S (53)'nin hastalarıyla merkezde ilişkiye girdiği öne sürülerek başlatılan soruşturma kapsamında aile hekimi valilik tarafından açığa alındı.

UYARILDI ANCAK DEVAM ETTİ

İddiaya göre bazı hastalar Dr. İ.H.S.tarafından elle ve sözle taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı. Bunun üzerine hemşire ve doktorlar İ.H.S. ile görüşüp uyardı. Ancak buna rağmen İ.H.S.'nin sözle ve elle tacize devam ettiği hatta 4 hastası ile aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü. Doktor ve hemşireler bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği öne sürülen bir hasta geldiğinde takip edip suçüstü yaptıkları iddia edildi. Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Hastalarıyla ilişkiye girdiği iddia edilmişti! Aile hekimi doktor açığa alındı

VALİLİK AÇIĞA ALDI

Şikayet üzerine Adana Valiliği doktoru açığa aldı. Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine eşine boşanma davası açtı. Doktorun muayene sırasında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadının da doktorla birlikte olduğunu doğruladığı iddia edildi.

Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı - Son Dakika


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10:57 Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
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SON DAKİKA: Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı - Son Dakika
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