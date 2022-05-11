Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı - Son Dakika

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Levent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde görevli doktor Dr. İ.H.S (53)'nin hastalarıyla merkezde ilişkiye girdiği öne sürülerek başlatılan soruşturma kapsamında aile hekimi valilik tarafından açığa alındı.

UYARILDI ANCAK DEVAM ETTİ

İddiaya göre bazı hastalar Dr. İ.H.S.tarafından elle ve sözle taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı. Bunun üzerine hemşire ve doktorlar İ.H.S. ile görüşüp uyardı. Ancak buna rağmen İ.H.S.'nin sözle ve elle tacize devam ettiği hatta 4 hastası ile aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü. Doktor ve hemşireler bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği öne sürülen bir hasta geldiğinde takip edip suçüstü yaptıkları iddia edildi. Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu.

VALİLİK AÇIĞA ALDI

Şikayet üzerine Adana Valiliği doktoru açığa aldı. Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine eşine boşanma davası açtı. Doktorun muayene sırasında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadının da doktorla birlikte olduğunu doğruladığı iddia edildi.