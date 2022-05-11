Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı - Son Dakika
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Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı

11.05.2022 11:43

Adana'da Levent Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Dr. İ.H.S'nin hastalarına cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası valilik tarafından açığa alındı. Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Dr. İ.H.S.'nin eşi boşanma davası açtı.

Adana'da bir aile sağlığı merkezinde görevli doktor, hastalarıyla merkezde ilişkiye girdiği öne sürülerek valilik tarafından açığa alındı. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesinde meydana geldi.

4 HASTASIYLA SAĞLIK MERKEZİNDE İLİŞKİYE GİRMİŞ

İddiaya göre Levent Mahallesi Aile Sağlık Merkezine gelen bazı hastalar Dr. İ.H.S. tarafından elle ve sözle taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı. Bunun üzerine hemşire ve doktorlar İ.H.S. ile görüşüp uyardı. Ancak buna rağmen İ.H.S.'nin sözle ve elle tacize devam ettiği hatta 4 hastası ile aile sağlığı merkezinde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.

ADANA VALİLİĞİ DOKTORU AÇIĞA ALDI

Doktor ve hemşireler bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği öne sürülen bir hasta geldiğinde takip edip suçüstü yaptıkları iddia edildi. Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Adana Valiliği doktoru açığa aldı.

EŞİ DE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine eşine boşanma davası açtı. Doktorun muayene sırasında cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadının da doktorla birlikte olduğunu doğruladığı iddia edildi. Doktorla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Adana Valiliği, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı - Son Dakika
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