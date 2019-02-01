Son Dakika Haberleri: Gelen Son Yenilikle E-Devlet'ten Gsm Aboneliği Yapılabilecek

Gelen Son Yenilikle E-Devlet'ten Gsm Aboneliği Yapılabilecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki mart ayında e-Devlet'e önemli yenilikler gelecek.

Gelen Son Yenilikle E-Devlet'ten Gsm Aboneliği Yapılabilecek, System.String[]
Yeni dönemde yorucu bürokrasinin kalkabilmesi için en önemli unsurlardan biri olan e-Devlet için iki önemli yenilik kapıda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek." ifadelerini kullandı.



Mart ayından itibaren elektrik ve doğalgaz aboneliği başlatmak ve sonlandırmak için hiçbir şekilde ilgili kurumlara gitmenize gerek kalmayacak. Böylece hem iş yükü hafifletilmiş olacak hem de vatandaşın daha az zaman kaybetmesi sağlanacak.



Bununla birlikte herkesi doğrudan ilgilendiren bir başka yenilik de GSM aboneliği olacak. Daha önce herkesin hayatında bir kere yaşadığı, "Kimlik ver, geri al, form doldur ve bekle babam bekle!" çilesi de böylece son bulmuş olacak.

İşte Fuat Oktay'ın açıklamaları:

"Vatandaşlarımızın en çok vaktini alan işlemlerden birisi de abonelik işlemleri. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Bir süredir bu alanda önemli bir çalışma yürütüyoruz. Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanacak. Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesi de sistem üzerinden yapılacak. Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Değişikliklerin tamamlanmasıyla bu hizmet verilecek. e-Devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlarımız ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek."
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 

Teknoloji
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