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Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı - Son Dakika

Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı

27.08.2021 14:31
Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı, System.String[]

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel öncesinde aldığı telefon sonrasında tekstil fabrikasında çalışan 100 işçisini tahliye eden fabrika sahibi, felaketin önüne geçti.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel öncesinde aldığı telefon sonrasında tekstil fabrikasında çalışan 100 işçisini tahliye eden fabrika sahibi, felaketin önüne geçti.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ve çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı. Selin vurduğu Bozkurt Sanayi Sitesi'nde de 100 işçinin çalıştığı bir tekstil fabrikasının sahibi olan Yusuf Yıldız, aldığı telefon sonrasında fabrikayı tahliye ederek işçilere de çayın yakınına doğru gitmemeleri tavsiyesinde bulundu. Sel gelmeden 20 dakika önce fabrikasında çalışan 100 işçiyi bu şekilde tahliye eden Yusuf Yıldız, böylece çalışanlarının sulara kapılmasını engellemiş oldu ve büyük bir felaketinde önüne geçti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 100 personeli ile birlikte tekstil işiyle uğraştığını söyleyen Yusuf Yıldız, "Saat 11.30 gibi bir arkadaşımız bizlere ihbarda bulundu. Dedi ki çay çok fena taşıyor, tedbir alın dediler. Sonra tekrar 12.45 gibi bir daha aradılar. Bizde tedbiren fabrikamızı boşalttık. Arkadaşlarımıza da çarşı yönüne ve çay tarafına gitmemelerini tembih ettik. Arkadaşlarımızda bizleri dinledi. Hepsi tahliye oldu, bunu başardık, sadece müdürüm ve aşçılarımızla birlikte sona kaldıkları için selde mahsur kaldılar. Onlarda gece saat 04.00 gibi kurtarıldılar. Çok şükür can kaybımız yok ama bütün malımız mülkümüz gitti" dedi.

Resmi kanallardan aldıkları uyarının yapıldığında işin geçtiğini iddia eden Yusuf Yıldız, "Ama kimse böyle bir şey beklemiyordu. Herkes diz boyu ya da en fazla yarım metre olur diye düşünüyordu. Bu kadar büyük bir alanın su altında kalmasını hiç kimse tahmin edemezdi. Çok büyük bir travma geçirdik. Hala şoktayız. Ama bu halkın bizlere karşı davranışlarını gördükçe mutlu oluyoruz. Çünkü hep birlik olabilirsek bu işin altında kalkabileceğiz. Arabamızı yıkatmaya gönderdik, Bozkurt'tan geldiğimizi söyleyince ücret bile almıyorlar. Arkadaşlar düşünmüşler şimdi bizleri tıraş edecekler. Hizmet çok iyi tabi ki hizmette halkın vermesiyle oluyor. Allah herkesten razı olsun. Yetkililer bizlerle ilgileniyor, sıkıntımız yok. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bozkurt'ta, ben her gün ilçeye gidip geliyorum. Sonuç olarak inşallah birlikte bu selin zararını atlatacağız. Şu anda Bozkurt'un her sokağında, her metrekaresinde çalışma var. İnşallah zayiatımız az olur, ölenlere de rahmet diliyorum" diye konuştu.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı
Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı
Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı
Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı
Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı
Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı
Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı
Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı
Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı

Yusuf Yıldız, Kastamonu, Bozkurt, Sel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gelen telefonu dikkate aldı, fabrikayı tahliye ederek 100 kişinin hayatını kurtardı - Son Dakika


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