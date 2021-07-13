Gelen zam teklifi onaylanmadı! Kamu işçisi hükümetten yeni zam teklifi bekliyor

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine karşın, hükümet brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.

"TABAN ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMA RİSKİ VAR"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, hükümetin teklifinin ardından Türk-İş bünyesinde oluşturdukları Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu'nu acil olarak toplayıp, teklifi değerlendirdiklerini söyledi.

Konfederasyona bağlı 15 sendikadan temsilcilerin katıldığı toplantıda, teklifin kabul edilemez bulunduğunu belirten Ağar, şöyle konuştu:

"Bizim taleplerimiz ile hükümetin teklifi arasında ciddi bir fark var. Enflasyon, geçim şartları ve düşük ücretli işçilerin durumu ortada. 700 bin işçinin yaklaşık yarısı düşük ücretlerle çalışıyor. Beklentilerin çok altında olan hükümetin bu teklifi, zaten bozuk olan çalışma hayatındaki dengeleri daha da bozar. Hükümetin teklifindeki taban ücretin, yeni yılda asgari ücretin altında kalma riski söz konusu. Böyle bir şey gerçekleşirse çalışma barışı ciddi yara alır. Taban ücretteki artışı önemsiyoruz. Talep ettiğimiz rakamlarla ücret dengesizliğini gidermek istiyoruz. Tüm bunları göz önünde alıp, hükümetten taleplerimize karşılayacak yeni zam teklifi bekliyoruz."

"BAYRAMDAN SONRA MAKUL PAZARLIK SÜRECİ BAŞLAR"

Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız da hükümetin geçen hafta yaptığı teklifi pazarlığa giriş olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Hükümetin daha makul bir teklif getireceğine ve o teklif üzerinden müzakereyi sürdüreceklerine inandığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın ortaya koyduğu yaklaşımdan, yapılan teklifin sürecin başlangıcı olduğunu anladık. Bu teklif, üzerinde ilerleyeceğimiz seviyede değil. Kamuoyundaki tepkiler de bu yönde. Hükümettin yeni teklifiyle birlikte bayramdan sonra makul pazarlık sürecinin başlayacağını düşünüyorum. Bu sürecin uzlaşıyla başarılı bir şekilde neticelendirileceğine inanıyorum."