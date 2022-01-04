Gelen zamlar İstanbullunun stres seviyesini yükseltti! İşte sonuçlar - Son Dakika

İBB İstanbul Planlama Ajansı'nın her ay yayımladığı İstanbul Barometresi araştırmasının kasım ayı raporu açıklandı. Araştırma, 19 Kasım – 11 Aralık 2021 tarihleri arasında 808 İstanbullu ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. Raporda "İstanbul'da Yaşam Maliyeti" araştırmasının sonuçları da yer aldı.

YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ZAM

Elde edilen verilere göre İstanbul'da yaşam maliyeti son bir yılda yüzde 50.2 arttı. 2021 yılında ayçiçek yağı, buğday unu ve LPG yüzde 100'ün üzerinde pahalandı. Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda büyük oranda fiyat artışı yaşandı. Ayçiçek yağı yüzde 137.59, buğday unu yüzde 109.14, LPG yüzde 102.72, tuvalet kağıdı yüzde 90.71, çamaşır suyu yüzde 75 arttı.

SATIŞ SINIRLAMALARININ ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Araştırmada İstanbullulara yaşanan gelişmelerle ilgili düşünceleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 67.3'ü 6 ay içerisinde yağ ve şeker gibi ürünlerin satışlarında sınırlamanın artacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 34.7'si bazı marketlerde yağ, şeker gibi ürün satın alımlarında getirilen sınırlama ile karşılaştığını belirtti. Yüzde 85.3'ü yağ, yüzde 57'si şeker, yüzde 21.5'i un alımında sınırlama ile karşılaştığını söyledi. Katılımcıların yüzde 67.3'ü 6 ay içerisinde bu durumun daha çok görüleceğini düşündüğünü kaydetti.

"GEÇİNECEK KADAR KAZANAMIYORUM"

Katılımcıların yüzde 57.6'sı Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşündüğünü belirtirken, yüzde 53.5'i Kasım ayında geçinecek kadar kazanamadığını ifade etti. Geçinecek kadar kazanamadığını belirten katılımcıların oranında Ekim ayına göre artış görüldü.

DOLAR TAHMİNİ:15 TL

Birikim yapabildiğini belirten katılımcıların; yüzde 33'ü altın, yüzde 30.8'i döviz aldığını söyledi. Geçen aya göre döviz alım oranında artış meydana geldi. Katılımcılara yıl sonu dolar tahmini soruldu. Katılımcıların yüzde 21'i fikrinin olmadığını belirtti. Fikrini belirten katılımcıların ortalama yıl sonu dolar beklentisinin 15,1 TL olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 62.9'u kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini kaydetti.

GÜNDEM: EKONOMİK SIKINTILAR

Katılımcılara Kasım ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların yüzde 68.3'ü ekonomik sıkıntıların, yüzde 7.5'i Covid-19'un ev içinde en çok konuşulan konular olduğunu belirtti. Bu konuları ailevi olaylar ve döviz kurundaki değişim takip etti.

YAZ SAATİ UYGULAMASI İSTİYORLAR

İstanbulluların yüzde 57.2'si yaz ve kış saati olmak üzere ikili saat sisteminin uygulanmasını istedi. Katılımcılara Kasım ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7.7; kaygı seviyesi ise 7.4 olarak ölçüldü. 7. 7 ile stres seviyesi İstanbul Barometresi'nde son bir yılda ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.