Gelenbe'de Cami Minaresi yenilendi - Son Dakika

Minarenin aydınlatma işlerini de tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gelenbe Camii'ne geceleri de ışıl ışıl bir görünüm kazandırdı.

2020 yılının Ocak ayında gerçekleşen depremin ardından Kırkağaç ilçesinde Gelenbe Camii hasar gördü. Yapılan çalışmaların ardından cami orta hasarlı, minare de ağır hasarlı olarak tespit edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların güvenliği için minarenin yıkımını gerçekleştirdi. Daha sonra yeni minarenin inşasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gelenbe Mahallesinin yeni minaresini mahalleye kazandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Mahalle Muhtarı Mustafa Uyar ile birlikte hizmete açılan yeni minareyi inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesinde bulunan minaremiz, deprem sırasında hasar görmüştü. Sonrasında ağır hasarlı tespiti yapılarak, yıkım kararı çıkarıldı. Burada kendi ekiplerimizle yıkımını gerçekleştirdikten sonra da yeni minarenin yapımına hızla başladık. Minarenin yapımını tamamlayarak, hizmete açtık. Cami içerisindeki tadilatlar da yakın zamanda tamamlanarak, tamamen hizmete açılacak" diye konuştu.

Allah Razı Olsun Dileklerini İlettiler

Gelenbe Mahalle Muhtarı Mustafa Uyar, "Vatandaşımız memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, sağ olsunlar bizlere yardımcı oldular. Bizleri vatandaşlarımıza karşı mahcup etmediler. Depremde hasar gören minaremizi yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Gelenbe Camii İmam Hatibi Mehmet Üstün, "2020 yılında yaşanan depremde minaremiz ve camimiz zarar gördü. Minaremiz ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı alındı. Camimiz orta hasarlıydı tadilata aldık. Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan minaremizin yerine yenisi yine Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Şu anda hizmete açıldı. Ezanımızı okuyoruz" dedi.