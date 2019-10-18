Gelendost Kaymakamlığı'ndan sabah namazı sonrası çorba ikramı
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde, Kaymakamlık tarafından her Cuma kılınan sabah namazı sonrasında, cemaate çorba ikramı yapılarak kahraman Mehmetçik için dua ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:07 Kaynak: İHA
Isparta'nın Gelendost ilçesinde, Kaymakamlık tarafından her Cuma kılınan sabah namazı sonrasında, cemaate çorba ikramı yapılarak kahraman Mehmetçik için dua ediliyor.
Gelendost'taki Abdülgaffar Camii'nde gerçekleştirilen ve gelenek halinde devam eden etkinliğin sürdürülmesi hedefleniyor.
Sabah namazına müteakiben Kur'an tilaveti sunularak, kahraman Mehmetçik için dualar edilen etkinlik kapsamında, Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç da cami cemaatiyle birlikte namaz kıldıktan sonra çorba ikramına katılıyor. - ISPARTA
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