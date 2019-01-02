Son Dakika Haberleri: Gelendost'ta 'Benim Kulübüm Yeşilay' Protokolü İmzaladı

Gelendost'ta 'Benim Kulübüm Yeşilay' Protokolü İmzaladı

1 saat önce

Isparta'nın Gelendost ilçesinde 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesi kapsamında protokol imzalandı.

Gelendost'ta 'Benim Kulübüm Yeşilay' Protokolü İmzaladı, System.String[]
Isparta'nın Gelendost ilçesinde 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesi kapsamında protokol imzalandı. Proje kapsamında, bağımlılıkla mücadele konusunda 40 öğrenciye eğitim verileceği kaydedildi.

Gelendost Kaymakamlığı ve Isparta Yeşilay Cemiyeti'nin ortaklaşa gerçekleştireceği 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesi kapsamında protokol için imza töreni tören düzenlendi. Gelendost Kaymakamı Fatih Çevik başkanlığında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Efe, Isparta Genç İş Adamları Derneği (IGİAD) Başkanı Barış Gümüş, Isparta Yeşilay Cemiyet Başkan Yardımcısı Günay Bağırsakcı katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Çevik, projenin süreklilik arz etmesi gerektiğini, Türkiye'de bağımlılık oranının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Proje kapsamında ayrıca, önümüzdeki Mart ayında başlaması planlanan proje kapsamında 4. sınıf öğrencilerinden başlayarak, 40 öğrenciye bağımlılıklar konusunda eğitimler verilerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:38 Kaynak: İHA

Isparta, Yeşilay, Gelendost, Güncel
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