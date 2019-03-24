Gelendost'ta Göl Kenarındaki Prefabrik Ev Kundaklandı
1 saat önce
Isparta'nın Gelendost ilçesinde Eğirdir Gölü kenarında bulunan prefabrik ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kullanılamaz hale geldi.
Isparta
'nın Gelendost
ilçesinde Eğirdir Gölü
kenarında bulunan prefabrik ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, önceki akşam Gelenhdost ilçesinde Hüyük
Tepesi olarak bilinen mesirelik alandaki Eğirdir Gölü kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, göl kenarındaki Ahmet Kıyak'a ait ve bölge halkının misafirlerini konuk etmek için kullandığı prefabrik, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kundaklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:18 Kaynak: İHA
İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsteyen Şahıs Yakalandı
Dershane Önünden Kaçırılan Kız, Batman'da Bulundu
Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı
Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü