Son Dakika Haberleri: Gelendost'ta Göl Kenarındaki Prefabrik Ev Kundaklandı

Gelendost'ta Göl Kenarındaki Prefabrik Ev Kundaklandı

1 saat önce

Isparta'nın Gelendost ilçesinde Eğirdir Gölü kenarında bulunan prefabrik ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kullanılamaz hale geldi.

Gelendost'ta Göl Kenarındaki Prefabrik Ev Kundaklandı, System.String[]
Isparta'nın Gelendost ilçesinde Eğirdir Gölü kenarında bulunan prefabrik ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki akşam Gelenhdost ilçesinde Hüyük Tepesi olarak bilinen mesirelik alandaki Eğirdir Gölü kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, göl kenarındaki Ahmet Kıyak'a ait ve bölge halkının misafirlerini konuk etmek için kullandığı prefabrik, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kundaklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:18 Kaynak: İHA

Isparta, Eğirdir Gölü, Gelendost, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsteyen Şahıs Yakalandı Dershane Önünden Kaçırılan Kız, Batman'da Bulundu Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:23:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelendost'ta Göl Kenarındaki Prefabrik Ev Kundaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]