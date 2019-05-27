Gelendost'ta ilk ve ortaokullulardan bahar şenliği
3 saat önce
Isparta'nın Gelendost ilçesindeki Şehit Erhan Çakmak İlk ve Ortaokulu'nda ortaklaşa bahar şenliği etkinliği düzenlendi.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:11 Kaynak: İHA
'nın Gelendost
ilçesindeki Şehit Erhan Çakmak İlk ve Ortaokulu'nda ortaklaşa bahar şenliği etkinliği düzenlendi.
Gelendost ilçe protokolünün katılım sağladığı etkinlikte, müzik dinletisi ve sergi düzenlenerek öğrencilerin hazırladığı el emeği ürünler görücüye çıktı.
Programda ayrıca kitap okumada dereceye giren velilere ise belge ve hediye takdim edildi.
Etkinlikler sonunda açılış gerçekleştirilerek, resim ve diğer ürünlerin yer aldığı sergi gezildi. - ISPARTA
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