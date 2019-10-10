Son Dakika Haberleri: Gelendostspor, Bozbaş ile yeni sezona hazır
Son Dakika Spor Gelendostspor, Bozbaş ile yeni sezona hazır

Gelendostspor, Bozbaş ile yeni sezona hazır

2 saat önce

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin iddialı ekibi Gelendostspor, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Gelendostspor, Bozbaş ile yeni sezona hazır, System.String[]

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin iddialı ekibi Gelendost spor, hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Daha önce Savspor, Deregümüspor, Merkez Gençlikspor ve Keçiborlu Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan Teknik Sorumlu Fatih Bozbaş ile anlaştıktan sonra gücüne güç katan Gelendostspor, şampiyonluğun ardından Bölgesel Amatör Lig (BAL) yükselmeyi hedefliyor.


Keçiborlu Belediyespor'dan Yücel Küçüksarı, Emrespor'dan Anıl Çetinkaya, Sütçülerspor'dan Furkan Koç, Kepez Belediyespor'dan Erhan Algül, Isparta 32 Spor'dan Furkan Kaygılı, Isparta Genç Hareketspor'dan Mustafa Turgut'u transfer eden Gelendostspor, mevcut kadrosunu da büyük ölçüde korudu. Yeni sezon hazırlık antrenmanlarını Isparta Sav ve Gelendost'ta sürdüren bordo-mavililer, özel maçlarla da eksiklerini gördüler.


Kendi saha ve seyircisi önünde 13 Ekim Pazar günü saat 14.00'te Yalvaç spor ile sezonun ilk maçına çıkacak olan bordo-mavililer, taraftarını da zorlu maça bekliyor.


Gelendostspor'umuzu layık olduğu yere taşıyacağız


Bu arada Gelendostspor Teknik Sorumlusu Fatih Bozbaş, sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Bozbaş, "2019-2020 sezonu bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Fair-play eşliğinde sakatsız sorunsuz bir sezon geçirmesini Allah nasip etsin inşallah. Bu sene Gelendostspor'umuzu layık olduğu şampiyonluklara taraftarımız yöneticilerimiz ve futbolcu kardeşlerimle birlikte başarıyı getirmek için bütün mesaimizi tecrübemizi ve terimizin son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceği. Allah mahçup etmesin inşallah" dedi. - ISPARTA

Kepez Belediyespor, Mustafa Turgut, Isparta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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