Son Dakika › Yaşam › Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı - Son Dakika
Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı
6 saat önce
Aydın'ın semt pazarlarından motorlu taşıtlar yaygın olmadığı dönemlerde kullanılan at arabaları, artık sadece pazar masrafı taşımıyor aynı zamanda asırlık bir geleneği sürdürüyor.
Aydın'ın semt pazarlarından motorlu taşıtlar yaygın olmadığı dönemlerde kullanılan at arabaları, artık sadece pazar masrafı taşımıyor aynı zamanda asırlık bir geleneği sürdürüyor. Germencik ilçesinde eskiden görev yapan onlarca at arabasından taşımacılık işini sürdüren sadece Mevlüt Gül ve atı Küheylan kaldı.
Bu işi ilkokul çağlarında başladığını ve yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü at arabacılığı işini kendisine meslek edindiğini belirten Mevlüt Gül, gelişen teknolojinin at arabacılığı mesleğini de bitirdiğini söyledi. Eskiden Germencik pazarında ve halde onlarca kişinin at arabası ile çalışıp evine ekmek götürdüğünü, bugün bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar at arabacılığı yapan kişi kalmasına rağmen artık iş bulunmadığını belirten Gül, "Bu mesleği ilkokul çağlarında başladık. O zaman motorlu araç almak çok zor ve pahalıydı. Biz at arabacısı olarak kaldık ve bu işi meslek edindik. Halen ilçe pazarının kurulduğu günlerde atımı arabaya koşup pazara geliyoruz. Ancak işler çok durgun. Bir yandan asırlık kültürü yaşatmaya diğer yandan da ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Sanırım bizden sonra bu işi yapan kalmaz" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 10:21 Kaynak: İHA
Son Dakika Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor