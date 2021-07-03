Geleneği tekrar hayata geçirdiler: Diktikleri ağaca ömür boyu bakacaklar - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesinde hayatlarını birleştiren genç çift, aşklarını temsilen diktikleri ağaçla tarihi geleneği tekrar hayata geçirirken, çift ağacın bakımını da ömür boyu üstlendi.

Tire ilçesine bağlı Gökçen Mahallesi'nde yaşayan Burak ve Esra Erol çifti, 19 Haziran'da evlenerek hayatlarını birleştirdi. Erol çifti, büyüklerinden sık sık duydukları bir geleneği tekrar hayata geçirmek istedi. Özellikle Gökçen'de eskiden çok yaygın olan geleneğe göre, evlenen her çift düğünden sonra bir ağaç dikiyor ve bu ağacın ömür boyu bakımını üstlenerek büyütüyor.

Bu geleneği tekrar yaşatmak için adım atan çift, Gökçen Taştepe mevkiinde kendilerine ait bir fidanı toprakla buluşturdu. Bu ağacın bakımını da, ömür boyu Erol çifti yapacak.

"Sadece bir gelenek değil, sosyal sorumluluk"

Bu geleneği aile büyüklerinden duyduklarını belirten Burak Erol, "Aile büyüklerimiz ve muhtarımız Mestan Kurt, daha önce Gökçen'de böyle bir geleneğin olduğundan bahsetmişlerdi. Sadece bir gelenek değil, sosyal sorumluluk anlamında da çok güzel bir faaliyet haline dönüşebilecek bir etkinlik. Biz de bu geleneği tekrar yaşatmak ve bizden sonraki çiftlere örnek olmak için fidanımızı alıp Taştepe'ye diktik. Umarız, bizden sonraki çiftler de bu geleneği yaşatır" dedi. - İZMİR