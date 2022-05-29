"Geleneği ve Geleceği Dokumak" sergisi CerModern'de açıldı - Son Dakika
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"Geleneği ve Geleceği Dokumak" sergisi CerModern'de açıldı

29.05.2022 15:24
"Geleneği ve Geleceği Dokumak" sergisi CerModern'de açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Başkent Kültür Yolu Festivali" kapsamında, "Geleneği ve Geleceği Dokumak" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Başkent Kültür Yolu Festivali" kapsamında, "Geleneği ve Geleceği Dokumak" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

CerModern'de Ayşe Pınar Akalın küratörlüğünde açılan sergide, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya ve Türkiye'den 8 farklı sanatçının eserlerine yer veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, farklı ülkelerden sanatçıların bir araya gelmesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kültürlerarası etkileşime izin veren bu tarz projelere verdiği önemi vurgulayan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle büyükelçiliklere, büyükelçilerimize ve sergimize yurt dışından katılan kıymetli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum ve hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Başkent Kültür Yolu Festivalimizin bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz, 5971 sanatçı katılıyor, 560 tane etkinliğimiz var 176 tarihçi ve araştırmacı panellerimizde ve söyleşilerimizde rol alıyorlar. Sanatın her alanını edebiyat, sinema, tarih ve müziğin her türlüsünü, çeşitli etkinlikleri hem Ankaralılarla hem Ankara'nın ziyaretçileriyle buluşturmaya çalışıyoruz."

Yavuz, Başkent Kültür Yolu Festivali'nin 2. gününde yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Ankaralılar festivallerine sahip çıktılar. İnşallah bu sene başarıyla tamamlayacağız ve önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında çok daha büyük bir festivali Ankara'da gerçekleştireceğiz." dedi.

Sergide, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya ve Türkiye'den tekstil sanatının çağdaş ve öncü yorumlarının bir araya getirildiğini bildiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki Anadolu toprakları dokumacılığın doğduğu, tarihinin yazıldığı ve binlerce yıldır aslında dokuma ticaretinin yönlendirdiği kadim bir coğrafya. Ankara da dokumacılık ve dokuma ticaretinde çok önemli bir şehir, 17. yüzyıl ve 18. yüzyılda dünyayla kumaş ticareti, tekstil ticareti ve tekstil ihracatı yapan bir şehir. Ankara Kalesi'ndeki hanlardan İngiltere'ye soft kumaşı gidiyordu. Bu nedenle küratörümüze de Ankara'ya uygun bir tema seçtiği için çok teşekkür ediyorum."

Küratör Ayşe Pınar Akalın da sergiye vermiş oldukları destek için Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

"Geleneği ve Geleceği Dokumak" sergisi, 12 Haziran'a kadar CerModern'de ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

Finlandiya, Türkiye, Ankara, Turizm, Güncel, Son Dakika

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