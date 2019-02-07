Son Dakika Haberleri: Geleneği Yaşatmak İçin "Gelenekten Geleceğe" Çocuk Takvimi

Geleneği Yaşatmak İçin "Gelenekten Geleceğe" Çocuk Takvimi

39 dakika önce

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından 2019 yılı lokomotif projesi olarak başlatılan "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında Çocuk Takvimi dağıtımı gerçekleştirildi.

Geleneği Yaşatmak İçin

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Semt Konağı'nda öğrencilerle buluşan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, " Takvimleri kullanırken önemli gün ve haftaları, yaşadığımız günün tarihini öğrenmek gibi nedenlerle kullanırız. Ancak hazırlamış olduğumuz bu takvimde bir kültür olarak var olan, hayatımızda uygulamış olduğumuz geleneklerimizi çocuklara hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Çocuklarımıza gelenek ve göreneklerimizi öğretmek ve yaşamlarında uygulanabilir kılmak amacıyla çocuk takviminin hazırlandığını belirten Çobanoğlu " Takvimimizin içinde her aya bir geleneğimizi seçerek çocukların gelenekleri uygulayarak eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini istedik. Takvimimizde yer alan "Geleneğini Bizimle Paylaş Hediyeni Al" kısmına çocuklar o ay içinde geçerli olan geleneği uygulayarak yazmaları gerekmektedir. Takvim içerisinde ne yaptığını yazan çocuklarımız o ay sonunda takvimin ilgili yaprağını Kent Konseyine getirerek hediyesini alacaktır" dedi.

Takvimlerini alan çocuklar yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:56 Kaynak: Bültenler

Malatya, Kent Konseyi, Güncel
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