"Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı

23.03.2022 13:03
"Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı

Hüsamettin Koçan'ın "Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" başlıklı sergisi, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı.

Hüsamettin Koçan'ın "Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" başlıklı sergisi, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ta ziyarete açıldı.

Sanatçının 30 yılda ürettiği yapıtlarından bir seçkinin yer aldığı sergi açılışına, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ressam Hüsamettin Koçan ve sanatseverler katıldı.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergideki eserler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin kültüre bakışını semboller ve figürler üzerinden ele alıyor.

Açılışta konuşan Arısoy, Kasım 2019'dan itibaren Kazlıçeşme Sanat'ın İstanbul'un yeni kültür sanat odağı olacağını söylediklerini belirterek, "Bugün burası çok kıymetli ve büyük bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Hüsamettin Koçan'ın 'Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri' adlı sergisini açtık. 30 Haziran'a kadar ziyaretçilerimiz, pazartesi günleri ve bayram tatilleri hariç olmak üzere sergimizi her gün ziyaret edebilir." dedi.

Eserlere ilişkin bilgi veren ressam Koçan ise serginin tekniği, konuları ele alış biçimi ve aradığı insani derinlikle ülke ve dünya sanatına katkı sunmasını istediğini dile getirdi.

Sergi, sanatçının gelenek ve gelecek kavramlarına odaklandığı 1990'lı yıllardan bugüne, Anadolu topraklarındaki birikimlerin derin anlamlarla birbirine bağlandığı gerçeğini farklı boyutlarda ele alıyor.

Etkinlik kapsamında, akademisyen Nusret Polat yönetiminde, Can Aytekin, Ayşe Köksal ve Emre Zeytinoğlu'nun konuşmacı olarak yer alacağı, Koçan'ın sanatı ve felsefesi üzerine bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı
Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı
Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı
Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı

YORUMLAR
500
Engelli ressam, Altındağ'ın duvarlarına renkli dünyasını yansıtıyor Engelli ressam, Altındağ'ın duvarlarına renkli dünyasını yansıtıyor Hüsamettin Koçan'ın 'Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri' sergisi açıldı Hüsamettin Koçan'ın 'Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri' sergisi açıldı

Hüsamettin Koçan, Zeytinburnu, Lütfi Şen, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri' sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:09 Fotoğraf Ordu'dan! Dışarı çıkmak isteyen vatandaş, karla kaplı kapıdan geçemedi
13:07 Zelenski, NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu duyurdu! Ancak Rusya'ya 3 şartı var
13:03 Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ikinci zam tartışmaları hakkında konuştu: Hemen güncellenmesi lazım
13:01 Beşiktaş'ta hayaller gerçeğe dönüşüyor! Yeni hoca Ismael ve ekibi, bomba gibi geliyor
12:34 Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL'ye yükseldi
12:19 Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
12:19 Amazon, Türkiye'de ilk lojistik üssünü kuruyor! 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak
12:15 Model sevgilisine şiddet uygulayan yönetmene 9 ay hapis cezası! Mahkeme çıkışı söylediği sözler tepki topladı
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 13:16:51. #1.12#
SON DAKİKA: "Geleneğin Şifreleri-Geleceğin Şifreleri" sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement