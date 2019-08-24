Son Dakika Haberleri: Geleneğin ustaları Ahlat Ve Malazgirt'te
Son Dakika Güncel Haber

Geleneğin ustaları Ahlat Ve Malazgirt'te

48 dakika önce

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü görkemli etkinliklerle kutlanıyor.

Geleneğin ustaları Ahlat Ve Malazgirt'te, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Malazgirt Zaferi'ni Anma Programı kapsamında 23-26 Ağustos tarihleri arasında Ahlat'ta "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi" düzenliyor.

Anadolu'nun dört bir tarafından gelen ve her biri farklı alanda uzmanlaşmış somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 40 geleneksel el sanatları ustası 23-25 Ağustos tarihleri arasında Ahlat'ta, 11 geleneksel el sanatları ustası da 24-25 Ağustos tarihlerinde Malazgirt'te atölye çalışmaları ile halkla buluşuyor.

UNESCO nezdinde sürdürdükleri etkin çalışmalarla Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde Türkiye'nin 178 ülke arasında ilk 5'te yer aldığını ifade eden Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ise açılan sergiye özellikle gençleri davet ederek, Malazgirt ruhunu yerinde yaşamaları ve sanatçılarla bir araya gelerek Türkiye'nin kadim kültürel mirasını öğrenmeleri çağrısında bulundu.

Malazgirt, Türkiye, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:30 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim
Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz bir fırsat" olarak görüyor Ahmet Davutoğlu: O defterler açılırsa birçok kişi insan içine çıkamaz Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 12:18:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geleneğin ustaları Ahlat Ve Malazgirt'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]