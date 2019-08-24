Geleneğin ustaları Ahlat Ve Malazgirt'te

Kültür ve Turizm Bakanlığı Malazgirt Zaferi'ni Anma Programı kapsamında 23-26 Ağustos tarihleri arasında Ahlat'ta "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi" düzenliyor.

Anadolu'nun dört bir tarafından gelen ve her biri farklı alanda uzmanlaşmış somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 40 geleneksel el sanatları ustası 23-25 Ağustos tarihleri arasında Ahlat'ta, 11 geleneksel el sanatları ustası da 24-25 Ağustos tarihlerinde Malazgirt'te atölye çalışmaları ile halkla buluşuyor.

UNESCO nezdinde sürdürdükleri etkin çalışmalarla Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde Türkiye'nin 178 ülke arasında ilk 5'te yer aldığını ifade eden Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ise açılan sergiye özellikle gençleri davet ederek, Malazgirt ruhunu yerinde yaşamaları ve sanatçılarla bir araya gelerek Türkiye'nin kadim kültürel mirasını öğrenmeleri çağrısında bulundu.