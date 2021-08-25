GELENEĞİN USTALARI AHLAT VE MALAZGİRT'TE - Son Dakika
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GELENEĞİN USTALARI AHLAT VE MALAZGİRT'TE

GELENEĞİN USTALARI AHLAT VE MALAZGİRT'TE

26.08.2021 00:37

Dünya tarihini değiştirerek Anadolu coğrafyasının Türk yurdu olmasını sağlayan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü 23-26 Ağustos tarihleri arasında Malazgirt ve Ahlat'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen görkemli etkinliklerle kutlanıyor.

Dünya tarihini değiştirerek Anadolu coğrafyasının Türk yurdu olmasını sağlayan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü 23-26 Ağustos tarihleri arasında Malazgirt ve Ahlat'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen görkemli etkinliklerle kutlanıyor.

Yaklaşık bin yıldır Anadolu'nun dört bir tarafında gelenekselleşerek bugünkü kuşaklara aktarılan geleneksel sanatları temsil eden, her biri alanında ustalaşmış yaklaşık 50 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı, 23-26 Ağustos tarihleri arasında Ahlat'ta, 24-26 Ağustos tarihlerinde ise Malazgirt'te gerçekleştirecekleri atölye çalışmaları ile halkla buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından açılan "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi" de 24-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt'te katılımcılarla buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı; UNESCO nezdinde yürüttüğü etkin çalışmalar neticesinde Türkiye'nin UNESCO listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer almasının yanı sıra, son derece köklü ve zengin bir geçmişe sahip geleneksel sanatlarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünün arttırılması çalışmalarını da sürdürüyor.

Yüzlerce yıldır ustadan çırağa aktarılarak günümüze dek varlığını korumuş geleneksel sanatların temsilcileri olan sanatçılar ile sanatseverleri bir araya getiren UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinden Türkiye Sergisi, özellikle gelenekleri gelecek kuşaklara aktaracak olan gençlerin ilgisine sunuluyor. Sanatseverlerin etkinlikler süresince geleneğin ustaları ile bir araya gelerek kadim kültürel mirasları deneyimleme imkanını sağlayacak olan sergi, kültürel miras bilinci hakkında toplumda farkındalık ve görünürlük yaratmayı amaçlıyor.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne kayıtlı Sanatçı Tanıtma Kartı sahibi, ülkemizin pek çok ilinden gelen sanatçıların geleneksel sanatlarını sergilediği stantlarda kültürümüze özgü ürünler, ustaları tarafından festival boyunca sergilenirken, ziyaretçiler, tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgiler yansıtan, değerlerimizi gözler önüne seren, üretildiği çağa tanıklık eden miraslarımız olma niteliği taşıyan geleneksel sanatlarımıza dair birbirinden özel eserleri görme imkanı buluyor.

(25. 08. 2021)

Kaynak: Habermetre
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