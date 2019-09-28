Gelenek değişmedi Duman konseri kuyrukla başladı
49 dakika önce
Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman, Kerki Solfej konserleri kapsamında bu kez Bursa'da sevenleriyle buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:33 Kaynak: Bültenler
Her konserine büyük ilgi olan Duman'ın hayranları konserden saatler önce alana gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.
Açıkhavada rock müzikseverlerin karşısına çıkan Duman, müziğe başladığı günden itibaren en sevilen şarkılarını seslendirdi. Duman'ın Bursa konserini izlemeye binlerce kişi geldi ve dinleyiciler konser boyunca hemen her şarkıda gruba eşlik etti. Sahnede üç saate yakın kalan grup hyranları tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Gözü yaşlı anne, yüzlerce asker arasından oğlunu aradı Cinayeti soğukkanlılıkla anlatıp "Tahliyemi istiyorum" dedi Vatandaş, deprem sonrası kentsel dönüşüm için soluğu belediye ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde aldı Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı