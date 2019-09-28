Gelenek değişmedi Duman konseri kuyrukla başladı

Her konserine büyük ilgi olan Duman'ın hayranları konserden saatler önce alana gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

Açıkhavada rock müzikseverlerin karşısına çıkan Duman, müziğe başladığı günden itibaren en sevilen şarkılarını seslendirdi. Duman'ın Bursa konserini izlemeye binlerce kişi geldi ve dinleyiciler konser boyunca hemen her şarkıda gruba eşlik etti. Sahnede üç saate yakın kalan grup hyranları tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.