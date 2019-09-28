Son Dakika Haberleri: Gelenek değişmedi Duman konseri kuyrukla başladı
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Gelenek değişmedi Duman konseri kuyrukla başladı

49 dakika önce

Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman, Kerki Solfej konserleri kapsamında bu kez Bursa'da sevenleriyle buluştu.

Gelenek değişmedi Duman konseri kuyrukla başladı, System.String[]

Her konserine büyük ilgi olan Duman'ın hayranları konserden saatler önce alana gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.

Açıkhavada rock müzikseverlerin karşısına çıkan Duman, müziğe başladığı günden itibaren en sevilen şarkılarını seslendirdi. Duman'ın Bursa konserini izlemeye binlerce kişi geldi ve dinleyiciler konser boyunca hemen her şarkıda gruba eşlik etti. Sahnede üç saate yakın kalan grup hyranları tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:33 Kaynak: Bültenler
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