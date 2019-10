Gelenek gelecekle Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda buluştu

Dünya Etno spor Konfederasyonu (DEK) tarafından, "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın"ve "ok at, güreş tut, at bin'' sloganıyla Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Etnospor Kültür Festivali, 4 gün boyunca, 12 dalda gerçekleşen spor müsabakaları, 16 ülkenin geleneksel kültürlerinden izler taşıyan lezzetleri, el sanatları ve çocuk oyunlarıyla dünyanın en büyük spor ve kültür şenliklerinden birine sahne oldu. 1 milyondan fazla ziyaretçinin ağırlandığı festivalde,bin sporcu 12 farklı geleneksel spor dalında düzenlenen müsabakalarda kazanmak için mücadele etti.

Farklı ülkeleri temsil eden bin sporcunun kazanmak için azim ve kararlılıkla mücadele ettiği festivalde; ülkelere özgü geleneksel etkinlikler ve lezzetler de başrol oynadı.Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK)'nun geleneksel sporların ihyası misyonuyla; okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk vePato olmak üzere birçok spor dalında kıran kırana müsabakalar ile görkemli gösteriler ziyaretçilere sergilendi. Ziyaretçiler, "Ok at!, Güreş tut!, At bin!" sloganıyla, geleneksel sporları deneme imkânı buldu. Festival bu sene bir ilki gerçekleştirerek ata sporumuz güreşi, ziyaretçilere deneme fırsatı sundu.

ATA BİNMEK İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR

Festival boyunca düzenlenen atlı gösterilere, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Atlı Sporlar Sahası'nda; Azerbaycan-Karabağ Atlı Gösterisi, Arjantin'den Pato sporcularının gösterisi, kökbörü, cirit ve atlı okçuluk gösterileri düzenlendi. Arjantin'in milli sporu, Pato takımı ile Türkiye'nin Kökbörü takımı arasında gerçekleşen sürpriz müsabakalar, ziyaretçilerin nefeslerini kesti. Her iki takımın oyuncuları birbirleriyle centilmence yarışırken, geleneksel sporların kardeşlik duygusu üzerindeki birleştirici gücü ortaya konuldu.Çocuklar dâhil tüm ziyaretçilere at binme deneyimi yaşatmak için 135 atın bulundurulduğu festivalde, ziyaretçiler ata binmek için uzun kuyruklar oluşturdu.Festival alanında çocuklar Midilli atlarına binerken, vatandaşlar da profesyoneller eşliğinde ata binme fırsatı buldu.

ATA YADİGÂRI GÜREŞ SPORU MEYDANLARA TAŞINDI

Festival, 3. Fetih Yağlı Güreşleri ile40'ı başpehlivan olmak üzere, 300güreşçinin katılımıyla ata yadigârı güreş sporunu meydanlara taşıyarak, tam bir yağlı güreş şenliğine dönüştü. 3. Fetih Yağlı Güreşleri'ndefarklı ülkeleri temsil eden güreşçiler, birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler.İsmail Balaban'ın başpehlivanlığı kazandığı güreşleri, Semih Turgut ikinci, Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal üçüncü olarak tamamladı. Güreşçiler arasında hayli zorlu geçen mücadeleler sırasında, heyecanlı anlar yaşandı. Mücadeleler sırasında ortaya çıkan ilginç görüntüler, ziyaretçilerin coşkulu tezahüratlarıyla birleşerek festivalin en görkemli anlarını yaşattı.

GÜREŞMEK İÇİN SAATLERCE BEKLEDİLER

Etnospor Kültür festivali, bu seneziyaretçilere yağlı güreşi deneme fırsatı da sundu. 7'den 70'e her kesimden ziyaretçi, güreş mücadelesi vermek için kuyruklar oluşturdu.Festivalde gerçekleştirilen Yağlı Güreşler, Aba Güreşi ve Mas Güreşi müsabakaları binlerce ziyaretçiye keyifli anlar yaşattı. Ziyaretçiler, güreşler sırasında sporculara tezahüratlarıyla en büyük desteği verdiler.

ENGEL TANIMADILAR

Festival sırasında gerçekleşen 2. Türkiye Görme Engelliler Mangala Şampiyonası'nda mücadele eden görme engelli sporcular, festivalde en büyük alkışlardan birini aldı. Görme engelli olmalarına rağmen ortaya koydukları muhteşem performansla, engel tanımayan olağanüstü yeteneklerini herkese gösterdiler.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI OK ATARAK KOZLARINI PAYLAŞTI

Festivalde Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi FernandoMuslera, Kolombiyalı golcüsü RadamelFalcao, Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muric ve milli futbolcusu Emre Belözoğlu geleneksel okçuluk alanında ok atarak yeşil sahalarda verdikleri mücadeleyi bu kez farklı bir alanda sergiledi.Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı N. Bilal Erdoğan ile birlikte ok atan futbolcular, ziyaretçiler tarafından sevgi seliyle karşılandı.

ÇOCUK OKÇULARIN MÜCADELESİ HAYRANLIK YARATTI

Festivalde, insanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan okçuluk, çocukların olağan üstü yetenekleriyle temsil edildi. Çocuklara hedefe kilitlenmeyi, hedefe ulaşmak için azim ve kararlılıkla çalışmayı aşılayan okçuluk sporu, çocuk temsilcileriyle festivalin en eğlenceli, aynı zamanda da öğretici anlarını yaşattı. Okçuluk sporunun iddialı çocuk sporcuları, olağanüstü yetenekleriyle ziyaretçileri kendilerine hayran bıraktı.Büyükler de okçuluk aktivitelerine büyük ilgi gösterdi. Güvenlik önlemleri bulunan ve ucu sivri olmayan oklarla yapılan temsili savaşlar, eğlenceli görüntüler oluşturdu.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GELENEKSEL OYUNLARA KATILDI

Festival boyunca ebeveynler çocuklarıyla birlikte geleneksel sporlara katılma imkânı buldu. Her yaş grubundan çocuk; topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel oyunlara tanıştı. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme fırsatı buldu.

GELENEKSEL LEZZETLER DAMAKLARI ŞENLENDİRDİ

Festivalde,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, (TİKA) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı birçok ülke mutfağından lezzetlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulmasına destek oldu. Moldova,Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna,Yemen'den oluşan 16 ülkenin50'yi aşkın geleneksel lezzeti, festivalin Evrensel Tatlar Alanı'nda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinlikleri ve ikramların gerçekleştiği bu bölümde uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarından yemek yapımı etkinliklerine katılarak, damaklarda tarifsiz izler bırakan bu eşsiz lezzetleri kendi mutfaklarına da kazandırmanın yöntemlerini öğrendi.

YÖRESEL KÜLTÜRLER DE İLGİ ODAĞI OLDU

Festivalin oba alanlarında düzenlenen etkinliklerde de yöresel kültürler rol aldı.Gelin Toyu, Beşik Toyu, Tuşo Toyu, Geştek Toyu, Göktürk Alfabesi Atölyesi, Yöresel Ritüeller, Kilimhane, Demirhane başlıklarında düzenlenen bu etkinlikler kapsamında yöresel kültürler tanıtıldı. Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kurdu. Bu çadırlarda Türkiye'yi temsil eden geleneksel yemekler de lezzet şölenine ortak oldu.

FESTİVALDE LEZZET ŞÖLENİ SUNAN ÜLKELER VE GELENEKSEL YEMEKLERİ:

Afganistan- Afgan Pilavı

Arnavutluk- Elbesan Tava

Azerbaycan- Şah Pilavı

Filistin- Müceddere

Gürcistan- Satsivi

Kosova- Yufkalı Paça

Moğalistan- Moğol Mantısı

Moldova- Kavurma

Özbekistan- Özbek Pilavı

Pakistan- ChickenKarahi

Senegal- Balık ve Salçalı Karides

Sudan- Falafel

Tanzanya- Mtori

Tunus- Ojja (Şakşuka)

Ukrayna- Borş

Yemen- Saltah

GÖRKEMLİ KAPANIŞ MERASİMİNDE RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Festivalin kapanış töreninde düzenlenen özel müsabakalar, ziyaretçilerden en büyük alkışı aldı. Son gün saatler süren görkemli gösteriler, çekişmeli mücadeleler, birbirinden renkli etkinlikler ile damakları şenlendiren ikramlar öne çıktı.