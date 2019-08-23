Son Dakika Haberleri: Gelenek karakolluk oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gelenek karakolluk oldu

57 dakika önce

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düğünlerde gelenek haline gelen 'civciv çıkarma' oyunu karakolluk oldu.

Gelenek karakolluk oldu, System.String[]

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düğünlerde gelenek haline gelen 'civciv çıkarma' oyunu karakolluk oldu.


İlginç olay, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde meydana geldi. İlçede düğün öncesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen "civciv çıkarma" oyunu bu sefer karakolluk oldu. 18 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda bir kına eğlencesinde toplanan gençler yörede "civciv çıkarma" adlı oyunu oynayarak eğlenmek istedi. Oyunun oynandığı esnada B.G. isimli genç cep telefonu ile o anları kaydetti. 18 yaşından küçük 3 çocuğun bulunduğu odada çekilen video kaydına ulaşan bir aile görüntülerden rahatsız olunca karakola giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine video kaydını inceleyen ekipler tarafından 18 yaşından küçük E.T., E.M., İ.D. isimli çocuklar ve A.C., S.C. B.G. isimli şahısların ifadesi alındı. İfadeleri alınan A.C., S.C. ve B.G. savcılığın tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şahıslar yurt dışı çıkış yasağı ve karakola belirli aralıklarla imza atma şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. 18 yaşından küçük 3 çocuğa ise yurt dışına çıkış yasağı verildi. Savcılık şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ederken, dosyanın incelemesi Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği tarafından sürdürülüyor. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Kelkit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 23 Ağustos 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamdır Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı! 5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü: Otomobillere çarpmadım, onları öptüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:36:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gelenek karakolluk oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]