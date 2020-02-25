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Gelenek mi nefret suçu mu? Hırvatistan'da eşcinsel kuklaların yakılması tartışma yarattı
6 saat önce
Hırvatistan'nın güneyindeki küçük Imotski kasabasında hafta sonu gerçekleşen bir festivalde eşcinselleri temsil eden bir maket yüzlerce kişinin önünde yakıldı. Olaya tepki yağdı.
Hırvatistan'nın güneyindeki küçük Imotski kasabasında hafta sonu gerçekleşen bir festivalde eşcinselleri temsil eden bir maket yüzlerce kişinin önünde yakıldı.
İki erkeği sarılırken gösteren maket yanarken arka planda cenaze müziği çalındı ve kalabalıktan sevinç sesleri geldiği dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:12
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