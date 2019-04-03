Geleneksel 3. Atış Şenliği 14 Nisan'da Yapılacak

Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Atış Şenliği'nin üçüncüsü 14 Mart Pazar günü Barsama Atış Alanı'nda yapılacak.

Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Atış Şenliği'nin üçüncüsü 14 Mart Pazar günü Barsama Atış Alanı'nda yapılacak.



Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve avcıların büyük ilgi gösterdiği atış şenliği bu yılda 6 farklı kategoride yapılacak. Barsama Atış Alanı'nda yapılacak olan atış şenliğinde başarılı olanlara çeşitli ödüller verilecek. Profesyonel Trap, Amatör Trap, Keklik Uçkun Atış, Tek Kurşun Hedef Atışı, Tek Kurşun Şişe atışı ve Tavşan Atışı olarak 6 kategoride yapılacak yarışmalarda birinci olana yarı otomatik tüfek, ikinci olana 1 koli fişek ve 3. olana hacalı tüfek hediye edilecek. Yarışmalara katılacaklar 13 Nisan Cumartesi günü 12.00'den gün batımına kadar atış alanında deneme atışları yapabilecek. Dernek Başkanı Kemal Çelik, bu yıl üçüncüsünü yapacakları atış şenliğine yine önemli bir katılım beklediklerini söylerken, "Şenliğimizde ayrıca mehter gösterisi ve Off-Road gösterileri de olacak. Müsabakalarda profesyonel ve amatör trap kategorileri dışında mükkerer katılımlarda olacak. Kullanılacak tüm fişekler derneğimiz tarafından karşılanacak. Böylece tüm yarışmacıların standart fişek ile yarışmaları sağlanacak. Farklı kurşun ve fişek kullandığı tespit edilen yarışmacılar diskalifiye edilecek" dedi. - KAYSERİ

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