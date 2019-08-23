Son Dakika Haberleri: Geleneksel 3. Boyabat Domates Festivali
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Geleneksel 3. Boyabat Domates Festivali

1 saat önce

- Geleneksel 3. Boyabat Domates FestivaliSİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen "3. Boyabat Domates Festivali", vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

- Geleneksel 3. Boyabat Domates Festivali

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen "3. Boyabat Domates Festivali", vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Festival açılışında konuşma yapan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Boyabat için, çiftçilerimiz için buraya katılan bütün misafirlere teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıla göre katılım oranı daha yüksek. 120'nin üstünde yarışmaya katılan çiftçimiz var. Gurur duyuyorum ilçemle. Sizlerle gurur duyuyorum. Siz bu domatesleri kendiniz için üretmiyorsunuz, güçlü bir çiftçi, güçlü bir köylü için üretiyorsunuz. Güçlü bir Boyabat için üretiyorsunuz, daha bağımsız bir Türkiye için üretiyoruz. Bu açıdan domatesimizin tanıtımı gerçekten önemliydi. 3 yıl önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından tescillendi domatesimiz Gazidere domatesi olarak. Amacımız, domatesi ihracat yapmak değil, amacımız köylümüzü onurlandırmak, sizleri desteklemek. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Boyabat Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalinde, her yıl merakla beklenen 'En Hızlı Domates Yeme' Yarışması eğlenceli anlar şahit oldu.

Üçüncüsü düzenlenen festivale çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, domates üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Domates Festivali, Boyabat, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:59 Kaynak: İHA
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