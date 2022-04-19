Geleneksel "36. Çocuk Şenliği" 23 Nisan'da başlayacak - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca düzenlenen "36. Çocuk Şenliği", 23-24 Nisan'da çocuk izleyiciyle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da 14.00'te "Herkes Sihirbaz Olacak" adlı çocuk oyunuyla başlayacak.

Şenliğin ikinci gününde, Şehir Tiyatrolarının tüm sahnelerinin yanı sıra Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuk oyunları ücretsiz sahnelenecek.

Çocuklar, şenlik kapsamında "Bekçi ile Postacı", "Rüya", "Evvel Zaman İçinde", "Beş Haylaz", "Çöp Canavarı", "Demir Kız" adlı oyunları izleyebilecek.

Çocuklar için birçok eğlenceli stand açılacak

Harbiye ve Müze Gazhane'de Çocukları Unutulmaz Etkinlikler Bekliyor

Şenliğin açılış gününde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin önündeki açık alanda, ikinci gününde ise Müze Gazhane Sahnesi'nin önünde etkinlik istasyonları kurulacak. Etkinlik alanlarında çocuklar için spor parkuru atölyesi, beyin antrenörü, köpük gösterisi, boyama alanı standları yer alacak.

İBB Kent Orkestrası Konseri'nde sanatçılar çocuklara çeşitli şarkılar öğretecek. Şehir Tiyatroları sanatçısı Özge Özder, 24 Nisan'da Müze Gazhane'de "Her Canlı Eşit Yaşam Hakkına Sahiptir" başlıklı bir söyleşiye katılacak.

Atölyelere "forms.ibb.gov.tr/sehirtiyatrolari/cocuk-senligi-atolyeleri-basvuru" adresinden kayıt yaptırılabilecek.