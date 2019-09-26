Son Dakika Haberleri: Geleneksel ahşap beşikler artık rağbet görmüyor
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Geleneksel ahşap beşikler artık rağbet görmüyor

35 dakika önce

Geleneksel ahşap beşikler artık rağbet görmüyor Özşahin: "Eskiden siparişleri yetiştiremiyorduk"SAMSUN - Bir zamanlar her evin vazgeçilmez eşyalarından olan tahta beşikler artık bitme noktasına geldi.

Geleneksel ahşap beşikler artık rağbet görmüyor

Özşahin: "Eskiden siparişleri yetiştiremiyorduk"

SAMSUN - Bir zamanlar her evin vazgeçilmez eşyalarından olan tahta beşikler artık bitme noktasına geldi.

Geleneksel yöntemlerle yapılan ve kullanım devri geçen tahta beşikler artık bitme noktasına geldi. Yıllar önce siparişleri yetiştirmek için zorlanan Beşikçiler şimdilerde ise teknolojinin ilerlemesi nedeniyle yılda 1-2 adet beşik satabiliyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan tarihi arastada 70 yıllık beşik ustalığı yapan Rızvan Özşahin, mesleğin kendilerine dedesinden kaldığını söyledi. Mesleğin en son temsilcilerinin kendileri olduğunu ifade eden Özşahin, "Artık bu mesleği yapan kalmadı. Müzelik oldu diyebiliriz. Yılda 1-2 tane beşik satılıyor. Eskisi gibi değil artık" dedi.


"Yeni beşikler çıktığı için bunların işi bitti"

Mesleğin zorluklarını anlatan Özşahin şunları kaydetti: "Her mesleğin olduğu gibi bu mesleğin de zorlukları var. Üretim aşaması zorlu süreçlerden geçiyor. Bir tane tahta beşik bir günde ortaya çıkmıyor tabi ki de. Ağacı kalıba sokmak. Ölçüsünü yapmak. Boyasını yapmak. Sonrasında montaj yapmak gibi bir sürü zorlu süreci var. Eskiden vatandaşlarımız sipariş veriyordu ve yaklaşık 1 ay sıra bekliyordu. Siparişleri yetiştiremiyorduk. Şimdilerde ise değil 1 ay yılda 1-2 tane satabiliyoruz. Artık bitti diyebiliriz. Yeni beşikler çıktığı için bunların işi bitti. Ama yeni beşikleri almayıp da tahta beşik alan var. Tahta beşiğin kıymetini artık bilen kalmadı diyebiliriz."

Geleneksel ahşap beşikler artık rağbet görmüyor

Samsun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
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