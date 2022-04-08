Geleneksel Alanya evi, yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Geleneksel Alanya evi, yangında kullanılmaz hale geldi

08.04.2022 13:17
Geleneksel Alanya evi, yangında kullanılmaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tarihi geleneksel Alanya evi, yangında hasar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tarihi geleneksel Alanya evi, yangında hasar gördü.

Tosmur Mahallesi'nde bulanan iki katlı geleneksel Alanya evinin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerince evin girişindeki 7 küçükbaş hayvan da kurtarıldı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Geleneksel Alanya evi, yangında kullanılmaz hale geldi

YORUMLAR
500
Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI OLTAYLA YAKALADIKLARI KÖPEKBALIĞINI 'LÜTFEN BİR DAHA GELME' DİYEREK DENİZE BIRAKTI

Antalya, Tosmur, Yangın, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geleneksel Alanya evi, yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
13:17 9 yerinden bıçaklayıp öldürmeden önce, kadına 3 seçenek sunmuş: Seçeneklerden biri denize atlamak!
13:04 Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:42 Hırsızlık için girdiği evden engelli taklidi yaparak kaçmak istedi
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:39:44. #1.11#
SON DAKİKA: Geleneksel Alanya evi, yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement