Geleneksel Antalya Turunç ve Bergamot Kabuğu Reçelleri tescillendi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya gastronomi kültürünün en tanınmış ürünlerinden olan Turunç Kabuğu ve Bergamot Kabuğu reçellerinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini bildirdi. Piyaz, Kabak Tatlısı ve Serpme Börek'le birlikte ATSO'nun coğrafi işaret aldığı ürün sayısı 5'e yükseldi.

Başkan Davut Çetin, ATSO olarak kentin coğrafi ve kültürel değerlerinin tescil ettirilmesi çalışmalarını sürdüklerini belirterek, "Çalışmalarımız sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından önce Antalya piyazı, ardından kabak tatlısı ve geleneksel serpme böreğimiz tescil edilmişti. Son olarak Antalya gastronomisinin en önemli zenginliklerinden olan Turunç Kabuğu ve Bergamot Kabuğu reçellerinin coğrafi tescil işareti aldığını öğrenmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Antalya'nın En Popüler Hediyelik Eşyaları

Turunç Kabuğu ve Bergamot Kabuğu reçellerinin Antalya sofralarının vazgeçilmezi olmasının yanı sıra, Antalya'nın en popüler hediyelik ürünleri olduğunu da vurgulayan Davut Çetin, "Antalya'dan nereye gitsek, yanımızda mutlaka turunç ve bergamot kabuğu reçeli götürürüz. Yine Antalya'ya gelen ister yerli ister yabancı olsun neredeyse tüm misafirlerimizin yanlarında Antalya reçeli götürdüklerine tanık oluruz. Reçellerimizin coğrafi tescil alması bu bakımdan da büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Coğrafi İşaret Ürünün Ekonomik Değerini Artırıyor

Coğrafi işaret tescilinin hem ürünlerin korunması, toplumda farkındalık oluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması, hem de ekonomik olarak daha da değerli bir ürün haline gelmesi bakımından önemli olduğuna dikkat çeken Davut Çetin, "Oda olarak beşinci ürünümüze Coğrafi tescil belgesi aldık. Biz bu duyuruları yaptıkça yurt içinde ve yurt dışından güzel tepkiler alıyoruz. Hemşehrilerimiz yanıksı dondurma, hibeş gibi ürünlere ne zaman tescil alacaksınız diye soruyor. Coğrafi tescil süreci çok titizlik isteyen bir süreç. Arkadaşlarımız tarihi, yapılışı, geleneksel yöntemleri, hikayesi gibi bir çok konuda titiz araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalardan sonra Türk Patent ve Marka Kurumumuza başvuruyoruz" dedi.

Mönülerde Daha Çok Antalya Lezzeti Olmalı

Türkiye'nin en önemli turizm markası Antalya'da gerek turistik işletmeler gerekse restoranların mönülerinde geleneksel lezzetlerin daha fazla yer bulması gerektiğini vurgulayan Davut Çetin, "Neredeyse her konuşmamda turistik tesislerimize ve restoranlarımıza çağrıda bulunuyorum. Antalya'mız sadece kumu, denizi, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle değil Gazipaşa'dan Kaş'a, Elmalı'dan Akseki'ye müthiş bir gastronomi zenginliğine sahip. Ancak bu zenginliği biz turistik işletmelerimizin restoranlarında göremiyoruz. Konuklarımıza Antalya'nın lezzetlerini yeterince sunamadığımızı düşünüyorum. Bence bu büyük bir eksiklik. Umarım coğrafi tescilli ürünlerimizin sayısının artması ve kamuoyunda oluşan farkındalıkla beraber işletmelerimiz de kentimizin bu zenginliğini ön plana çıkaracaklardır."

Türk Patent ve Marka Kurumu Ürünlerin Ayırt Edici Özelliklerini şu şekilde açıkladı;

Bergamot Kabuğu Reçeli;

Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli yüzyıldan fazla geçmişi ile il sınırlarını aşan bir üne sahiptir. Hoş kokusu ve damakta bıraktığı kendine özgü aromasıyla Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin tercih ettikleri bir üründür.

Bergamot (citrus bergamia) sedef otugiller (Rutaceae) ailesine ait olan ve tohumları kapalı olan bir bitki türüdür. Çiçekleri beyaz renkli ve küçük olup meyveleri küre veya armut biçiminde, 5-7 cm çapındaki etli kısmı ekşi ve kabuk kısmı limon sarısı renklidir. Antalya Bergamot Kabuğu Reçelinin en belirgin özelliği bergamot kabuklarının beyaz etli kısımlarının acılığı gidene kadar su ile işlemden geçirilmesidir.

Turunç Kabuğu Reçeli;

Antalya Turunç Kabuğu Reçeli yüzyıldan fazla geçmişi ile il sınırlarını aşan bir üne sahiptir. Hoş kokusu ve damakta bıraktığı kendine özgü aromasıyla Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin tercih ettikleri bir üründür.

Turunç sedefotu familyasında 1 ila 6 metre boylarında kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaçtır. Turunçgillerin anası olup adından anlaşılacağı üzere turunçgiller familyasına adını veren asıl meyvedir. Antalya Turunç Kabuğu Reçeli üretiminde Antalya ilinde üretilen, hasat dönemi kasım-nisan ayları arası olan, yüksek pH ve kirece toleranslı, meyve kabuğu turuncu koyu renkli ve pürüzlü, meyve ağırlığı ortalama 140-170 g olan yerli turunç çeşidi kullanılır.

Antalya Turunç Kabuğu Reçelinin en önemli özelliği hazırlama işlemidir. Diğer reçeller gibi meyvenin kendinden değil meyvenin kabuk kısmı yani meyvenin bir dokusu kullanılarak hazırlanır. Dış kabuğu rendelenen meyvenin 8-10 dilimine ayrılmış incelikteki kabukları acısı alındıktan sonra süzülerek kıvrılır ve şeker şurubunda kaynatmadan önce pamuktan iplere dizilir. İpe dizme işlemi makine ile yapılmaz. - ANTALYA