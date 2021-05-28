Üye Girişi
Geleneksel Antalya Turunç ve Bergamot Kabuğu Reçelleri tescillendi - Son Dakika

Geleneksel Antalya Turunç ve Bergamot Kabuğu Reçelleri tescillendi

28.05.2021 11:40
Geleneksel Antalya Turunç ve Bergamot Kabuğu Reçelleri tescillendi, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya gastronomi kültürünün en tanınmış ürünlerinden olan Turunç Kabuğu ve Bergamot Kabuğu reçellerinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya gastronomi kültürünün en tanınmış ürünlerinden olan Turunç Kabuğu ve Bergamot Kabuğu reçellerinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildiğini bildirdi. Piyaz, Kabak Tatlısı ve Serpme Börek'le birlikte ATSO'nun coğrafi işaret aldığı ürün sayısı 5'e yükseldi.

Başkan Davut Çetin, ATSO olarak kentin coğrafi ve kültürel değerlerinin tescil ettirilmesi çalışmalarını sürdüklerini belirterek, "Çalışmalarımız sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından önce Antalya piyazı, ardından kabak tatlısı ve geleneksel serpme böreğimiz tescil edilmişti. Son olarak Antalya gastronomisinin en önemli zenginliklerinden olan Turunç Kabuğu ve Bergamot Kabuğu reçellerinin coğrafi tescil işareti aldığını öğrenmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Antalya'nın En Popüler Hediyelik Eşyaları

Turunç Kabuğu ve Bergamot Kabuğu reçellerinin Antalya sofralarının vazgeçilmezi olmasının yanı sıra, Antalya'nın en popüler hediyelik ürünleri olduğunu da vurgulayan Davut Çetin, "Antalya'dan nereye gitsek, yanımızda mutlaka turunç ve bergamot kabuğu reçeli götürürüz. Yine Antalya'ya gelen ister yerli ister yabancı olsun neredeyse tüm misafirlerimizin yanlarında Antalya reçeli götürdüklerine tanık oluruz. Reçellerimizin coğrafi tescil alması bu bakımdan da büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı.

Coğrafi İşaret Ürünün Ekonomik Değerini Artırıyor

Coğrafi işaret tescilinin hem ürünlerin korunması, toplumda farkındalık oluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması, hem de ekonomik olarak daha da değerli bir ürün haline gelmesi bakımından önemli olduğuna dikkat çeken Davut Çetin, "Oda olarak beşinci ürünümüze Coğrafi tescil belgesi aldık. Biz bu duyuruları yaptıkça yurt içinde ve yurt dışından güzel tepkiler alıyoruz. Hemşehrilerimiz yanıksı dondurma, hibeş gibi ürünlere ne zaman tescil alacaksınız diye soruyor. Coğrafi tescil süreci çok titizlik isteyen bir süreç. Arkadaşlarımız tarihi, yapılışı, geleneksel yöntemleri, hikayesi gibi bir çok konuda titiz araştırmalar yapıyor. Bu araştırmalardan sonra Türk Patent ve Marka Kurumumuza başvuruyoruz" dedi.

Mönülerde Daha Çok Antalya Lezzeti Olmalı

Türkiye'nin en önemli turizm markası Antalya'da gerek turistik işletmeler gerekse restoranların mönülerinde geleneksel lezzetlerin daha fazla yer bulması gerektiğini vurgulayan Davut Çetin, "Neredeyse her konuşmamda turistik tesislerimize ve restoranlarımıza çağrıda bulunuyorum. Antalya'mız sadece kumu, denizi, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle değil Gazipaşa'dan Kaş'a, Elmalı'dan Akseki'ye müthiş bir gastronomi zenginliğine sahip. Ancak bu zenginliği biz turistik işletmelerimizin restoranlarında göremiyoruz. Konuklarımıza Antalya'nın lezzetlerini yeterince sunamadığımızı düşünüyorum. Bence bu büyük bir eksiklik. Umarım coğrafi tescilli ürünlerimizin sayısının artması ve kamuoyunda oluşan farkındalıkla beraber işletmelerimiz de kentimizin bu zenginliğini ön plana çıkaracaklardır."

Türk Patent ve Marka Kurumu Ürünlerin Ayırt Edici Özelliklerini şu şekilde açıkladı;

Bergamot Kabuğu Reçeli;

Antalya Bergamot Kabuğu Reçeli yüzyıldan fazla geçmişi ile il sınırlarını aşan bir üne sahiptir. Hoş kokusu ve damakta bıraktığı kendine özgü aromasıyla Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin tercih ettikleri bir üründür.

Bergamot (citrus bergamia) sedef otugiller (Rutaceae) ailesine ait olan ve tohumları kapalı olan bir bitki türüdür. Çiçekleri beyaz renkli ve küçük olup meyveleri küre veya armut biçiminde, 5-7 cm çapındaki etli kısmı ekşi ve kabuk kısmı limon sarısı renklidir. Antalya Bergamot Kabuğu Reçelinin en belirgin özelliği bergamot kabuklarının beyaz etli kısımlarının acılığı gidene kadar su ile işlemden geçirilmesidir.

Turunç Kabuğu Reçeli;

Antalya Turunç Kabuğu Reçeli yüzyıldan fazla geçmişi ile il sınırlarını aşan bir üne sahiptir. Hoş kokusu ve damakta bıraktığı kendine özgü aromasıyla Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin tercih ettikleri bir üründür.

Turunç sedefotu familyasında 1 ila 6 metre boylarında kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaçtır. Turunçgillerin anası olup adından anlaşılacağı üzere turunçgiller familyasına adını veren asıl meyvedir. Antalya Turunç Kabuğu Reçeli üretiminde Antalya ilinde üretilen, hasat dönemi kasım-nisan ayları arası olan, yüksek pH ve kirece toleranslı, meyve kabuğu turuncu koyu renkli ve pürüzlü, meyve ağırlığı ortalama 140-170 g olan yerli turunç çeşidi kullanılır.

Antalya Turunç Kabuğu Reçelinin en önemli özelliği hazırlama işlemidir. Diğer reçeller gibi meyvenin kendinden değil meyvenin kabuk kısmı yani meyvenin bir dokusu kullanılarak hazırlanır. Dış kabuğu rendelenen meyvenin 8-10 dilimine ayrılmış incelikteki kabukları acısı alındıktan sonra süzülerek kıvrılır ve şeker şurubunda kaynatmadan önce pamuktan iplere dizilir. İpe dizme işlemi makine ile yapılmaz. - ANTALYA

Geleneksel Antalya Turunç ve Bergamot Kabuğu Reçelleri tescillendi
Geleneksel Antalya Turunç ve Bergamot Kabuğu Reçelleri tescillendi

Antalya, Türkiye, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Geleneksel Antalya Turunç ve Bergamot Kabuğu Reçelleri tescillendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı

Son Dakika Haberleri
12:07 Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
12:06 Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız
12:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz
11:45 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sıkı parasal duruş vurgusu yaptı: Oynaklıklara karşı tampon işlevi görecek
11:38 Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!
11:37 Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı         
12:07
Batuhan Karadeniz, Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!         
11:39
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde         
11:16
Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47         
11:00
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı         
09:08
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 12:43:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Geleneksel Antalya Turunç ve Bergamot Kabuğu Reçelleri tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement