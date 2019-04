Geleneksel Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı'nda İlk Resmi Yarış Yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılım sağladığı yarışlar, 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına yapıldı.

Günlüce Mahallesi'nde 73 bin 780 metrekare alanda yapılan Geleneksel Yarış ve Oyun Alanı'ndaki ilk resmi yarışta, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaklaşık 200 at yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılımıyla gerçekleşen yarışları yaklaşık 3 bin kişi izledi. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem yaptığı konuşmada; " 5 yıl önce seçimler yaklaşırken, bu işe gönül veren insanların çok olduğu bir şehirde yarış alanına ihtiyaç olduğunu söylemiştim. Söz verdik ve yaptık. Sadece rahvan at yarışlarının değil, geleneksel ata sporlarımızdan okçuluk, deve güreşi, cirit gibi tüm ata sporlarımızın yapılabileceği bir alan hizmete sunduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tesisin yapımında, bugüne kadar yaptığımız 15 halı sahanın yapımında,Gençlik Merkezi ve diğer tesislerin yapımı için verdiği destekten dolayı Genel Başkan Yardımcımız sayın Hamza Dağ'a teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Mustafa Küçükmeral yaptığı konuşmada; " Böylesine güzel bir tesisi kazandıran Belediye Başkanımız Mahmut Badem'e çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin en güzel tesislerinden biri oldu. Geleneksel sporlarımıza sahip çıkacak böyle belediye başkanlarına her zaman ihtiyacımız var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaptığı konuşmada; "İlk milletvekili olduğum zaman Çaylı Rahvan At yarışlarına gelmiştim. Daha sonra yarışlara, Tarım Bakanlığı'nın katkı vermesi konusunda gerekli desteği sağlamaya çalıştım. Biraz önce federasyon as başkanı buranın Türkiye genelinde en güzel tesislerden biri olduğunu söyledi. At yarışı, deve güreşi gibi geleneksel sporlarımızın son dönemde markalaşmaya yenilir gibi görünse de geleneksel yarışlarımızın devamını hem iktidarımız hem de belediyelerimiz döneminde önem verdik.Bu tesisin yapımı da, Mahmut Badem başkanımızın hem kendi şahsının hem de partimizin bu hususta vermiş olduğu değerin en güzel göstergesidir. 1 Nisan'dan sonra da bu hizmetlerin aynı şekilde devam edecektir" dedi.

Ödemiş Rahvan Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü tarafından tertip edilen yarışlar; Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, dört yaşlı tay, üç yaşlı tay, tozkoparanlar bayrak bayanlar koşusu, ithal A grubu ve bayanlar koşusu kategorilerinde yapıldı. Gün boyu devam eden yarışlarda dereceye girenlere kupa ve çeşitli ödüller verildi.