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Geleneksel atlı okçuluk yapan kaymakam atölyede demir döverek bıçak yapıyor - Son Dakika

Geleneksel atlı okçuluk yapan kaymakam atölyede demir döverek bıçak yapıyor

12.12.2021 10:47

Geleneksel atlı okçuluk yapan kaymakam atölyede demir döverek bıçak yapıyor İzmir'in Bornova Kaymakamı Fatih Genel, kaymakamlık görevinin artakalan zamanlarında soluğu atlı okçulukta alıyor.

Geleneksel atlı okçuluk yapan kaymakam atölyede demir döverek bıçak yapıyor

İZMİR - İzmir'in Bornova Kaymakamı Fatih Genel, kaymakamlık görevinin artakalan zamanlarında soluğu atlı okçulukta alıyor. Okçu yüzüğü zihgir yapımında da geleneksel el sanatçısı unvanına sahip olan Genel, atölyesinde demir döverek bıçak da yapıyor. Genel, "Mesleğin bürokratik ve yorucu kısmının ardından kendimi doğaya atıyorum, el sanatlarına veriyorum" diyor.

"İzmir'in sıra dışı kaymakamı" olarak bilinen Bornova Kaymakamı Fatih Genel, yaşam tarzı ile dikkat çekiyor. Bir yandan at üstünde ok atan kaymakam, bir yandan da okçu yüzüğü olan zihgir yapımında da geleneksel el sanatçısı unvanına sahip. Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Fatih Genel, demir döverek bıçak yapıyor. Genel, "Bana 'sıra dışı kaymakam' denince mahcup oluyorum. Mesleğe ilk başladığım yıllarda rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun yanında yetişmiştim. O mesela sıra dışıydı. Ben ise mesleği daha zevkli hale getirmeye çalışıyorum. Mesleğin bürokratik ve yorucu kısmının ardından kendimi doğaya atıyorum, el sanatlarına veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır ata sporları ile ilgileniyorum"

Yıllardır ata sporları ile ilgilendiğini belirten Bornova Kaymakamı Fatih Genel, "Zaten çocukluğumdan beri at biniyordum. 2006'da da geleneksel Türk okçuluğu yaşamımıza girdi. Ben de o vesileyle at üzerinde ok atmaya başladım. Ağabeyim Sami Genel, Türkiye Atlı Okçuluk Federasyonu As Başkanı, kızı ise atlı okçulukta dünya şampiyonu. Rahmetli babam da nalbanttı" dedi.

"Ertelemeyin, bugünden yapın"

Bıçakçılık konusunda da geleneksel el sanatçısı unvanına sahip olmak için mülakata girdiğini söyleyen Genel, "Bence bir insan bir işi çok istiyor ve seviyorsa hem ondan yorulmaz hem de o işte başarılı olabilir. Birçok insan emekli olunca bir atölye kurup ahşap oymayı, ebru yapmayı hayal eder. Ben de diyorum ki 'Bunu ertelemeyin, bugün yapın.' Ben bugünden başladım. Emekli olmayı beklemedim" diye konuştu. Genel, vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldığını ve özellikle zihgir yapımı konusunda bazı vatandaşların kendisinden örnek alarak zihgir yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Geleneksel atlı okçuluk yapan kaymakam atölyede demir döverek bıçak yapıyor
Geleneksel atlı okçuluk yapan kaymakam atölyede demir döverek bıçak yapıyor
Geleneksel atlı okçuluk yapan kaymakam atölyede demir döverek bıçak yapıyor
Geleneksel atlı okçuluk yapan kaymakam atölyede demir döverek bıçak yapıyor

Atlı Okçuluk, Fatih Genel, Emekli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geleneksel atlı okçuluk yapan kaymakam atölyede demir döverek bıçak yapıyor - Son Dakika


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