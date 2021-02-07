Geleneksel Barış Manço anma etkinliği bu yıl Barışseverler olmadan gerçekleştirildi - Son Dakika

Geleneksel Barış Manço anma etkinliği bu yıl Barışseverler olmadan gerçekleştirildi

07.02.2021 14:01

Geleneksel Barış Manço anma etkinliği bu yıl Barışseverler olmadan gerçekleştirildi Ünlü sanatçı Barış Manço için geleneksel olarak düzenlenen "Barış abiye gidiyoruz" etkinliği ölümünün 22'inci yıl dönümünde aile üyeleri ve izin verilen, sınırlı sayıda müzisyenler ile gerçekleştirildi.

Geleneksel Barış Manço anma etkinliği bu yıl Barışseverler olmadan gerçekleştirildi

İSTANBUL - Ünlü sanatçı Barış Manço için geleneksel olarak düzenlenen "Barış abiye gidiyoruz" etkinliği ölümünün 22'inci yıl dönümünde aile üyeleri ve izin verilen, sınırlı sayıda müzisyenler ile gerçekleştirildi. Kanlıca'da Barış Manço'yu selamlayan vapurdan sadece Manço ailesi inerek yine salgın kuralları göz önünde bulundurularak kabristan ziyareti gerçekleştirildi.

1999 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Barış Manço, ölümünün 22'inci yıl dönümünde Kanlıca'da bulunan kabri başında ailesi ve sınırlı sayıda yakınları tarafından anıldı. Geleneksel Barış Manço anma etkinliği için Barış Manço Vapuru bu yıl salgın nedeniyle Barışseverler olmadan sadece aile üyeleri ve izin verilen, sınırlı sayıda müzisyenler ile Kadıköy'den Kanlıca'ya hareket etti. Barış Manço Vapurunda senfoni orkestrası, ünlü sanatçı Manço'nun şarkılarını seslendirdi. Orkestrayı Doğukan Manço yönetti. Kanlıca'da Barış Manço'yu selamlayan vapurdan sadece Manço Ailesi inerek yine salgın kurallarında kabristan ziyareti gerçekleştirdi. Anma programına Manço ailesi, Lale Manço Ahıskalı, Doğukan ve Batıkan Manço ve sınırlı sayıda aile yakınları katıldı.

Barış sevgisi hiç bitmesin

Manço ailesi olarak Barışseverleri temsil ettiklerini belirten Barış Manço'nun eşi Lale Manço, "Pandemi nedeniyle Manço ailesi olarak tüm sevenlerini temsil etmek durumundayız. Sevenlerine biz buradayız kalbinizdeki sevgiyi ve dualarınızı buraya getiriyoruz. İnşallah Pandemi dönemi bitecek ve güzel günlerde tekrar bir arada olacağız. Bu sene çok özel bir anma etkinliği oldu. Sevenleriyle bir şarkıyı söyleyerek aynı duyguyu paylaşmak farklıydı ama bu yılda güzel oldu. Son olarak kalplerde Barış sevgisi hiç bitmesin " diye konuştu.

Barış Manço'nun 2023 hayalini biz gerçekleştireceğiz

Korona virüs salgınında da geleneği bozmadıklarını belirten Doğukan Manço, "Bu sene Pandemi döneminde de olsa bu geleneği bozmadık. Bugün fiziken "Barışseverler" katılımcı olarak yanımızda yoktu. Bizde sosyal medyadan canlı yayınlar vasıtasıyla ulaştırdık. Siz kıymetli basın mensupları sayesinde Barış Manço'yu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yıl değişiklik yaparak senfonik orkestra ile yol aldık. Bu sene aslında Barış Manço'nun 2023 hayalinin provasını gerçekleştirdik. 2023 yılında babamız esasında 80 yaşında olmuş olacaktı. Herkes gibi onunda 2023 hayali vardı. Cumhuriyetimizin 50'inci yılında meydana getirdiği eseri 2023 yılında sahneye çıkarak kendisinin sunacağı bir çalışmaydı, ailesi olarak bunu biz gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Geleneksel Barış Manço anma etkinliği bu yıl Barışseverler olmadan gerçekleştirildi
Geleneksel Barış Manço anma etkinliği bu yıl Barışseverler olmadan gerçekleştirildi
Geleneksel Barış Manço anma etkinliği bu yıl Barışseverler olmadan gerçekleştirildi
Geleneksel Barış Manço anma etkinliği bu yıl Barışseverler olmadan gerçekleştirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Geleneksel Barış Manço anma etkinliği bu yıl Barışseverler olmadan gerçekleştirildi - Son Dakika


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