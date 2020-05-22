Geleneksel bayram kömbesi mesaisi başladı - Son Dakika

Bu yıl Kovid-19 nedeniyle ziyaretlerine kimsenin gelmeyeceğini ifade eden Onar, hazırladıkları kömbeleri uzaktaki akrabalarının yanı sıra komşularına göndereceklerini kaydetti.

Şaziye Onar, her bayram kömbe yaptıklarını söyledi.

Kadınlar, evlerinin avlusunda şarkı ve türküler eşliğinde kömbeleri yapıyor.

Bayramların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kömbe, bu yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nda ziyarete gelemeyecek akrabalara gönderilmek için hazırlanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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