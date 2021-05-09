Geleneksel bayram kömbesi mesaisi başladı - Son Dakika

Bu yıl Kovid-19 nedeniyle ziyaretlerine kimsenin gelmeyeceğini ifade eden Kıllıoğlu, "Marifetli ellerimizle hazırladığımız bayram kömbelerini uzaktaki akrabalarımıza göndereceğiz." dedi.

Ferah Kıllıoğlu, her bayram bu geleneği devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kadınlar, evlerinin avlusunda şarkı ve türküler eşliğinde kömbeleri yapıyor.

Bayramların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kömbe, bu yıl, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nda ziyarete gelemeyecek akrabalara gönderilmek için hazırlanıyor.

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