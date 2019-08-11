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Geleneksel bayramlaşma programı, Bakan Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı

43 dakika önce

Geleneksel bayramlaşma programı, Bakan Murat Kurum'un katılımıyla yapıldıKONYA - Konya'da geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleneksel bayramlaşma programı, Bakan Murat Kurum'un katılımıyla yapıldı
KONYA - Konya'da geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Konya'da geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya protokolü ve vatandaşların katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde yapıldı. Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız ve Selman Özboyacı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, rektörler, oda ve borsa başkanları, Konya protokolü ile vatandaşlar katıldı. Bakan Kurum bayramlaşma programına katılan çocukları oyuncak hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:34 Kaynak: İHA
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