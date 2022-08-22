Tineco Floor One S3 akıllı dikey süpürge inceleme! - Son Dakika
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Tineco Floor One S3 akıllı dikey süpürge inceleme!

22.08.2022 19:56
Tineco Floor One S3 akıllı dikey süpürge inceleme!

Geleneksel bir cihazdan akıllı bir cihaza dönüştürülen Tineco Floor One S3 akıllı dikey süpürge inceleme videosu ile karşınızdayız.

Kullanıcı dostu yapay zeka ile güçlendirilen, geleneksel işlevleri olan bir cihazdan tam anlamıyla akıllı bir cihaza dönüştürülen Tineco Floor One S3 akıllı dikey süpürge inceleme videosu ile karşınızdayız.

Tineco Floor One S3 akıllı dikey süpürge inceleme!

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Floor One S3, kirleri algılamayı ve zeminleri tek bir akıllı adımda tamamen temizlemeyi sağlayan emiş gücünü ve su akışını otomatik olarak ayarlamak için Tineco'nun yenilikçi iLoop akıllı sensörü ile geliyor.

Tineco Floor One S3 akıllı dikey süpürge inceleme!

Zorlu ve inatçı kirleri geleneksel paspaslardan çok daha iyi temizleyen güçlü bir fırça silindirine sahip olan süpürge emiş gücünü ve su akışını otomatik olarak ayarlayarak ardında kuru ve üzerinde hiçbir iz olmayan zemin sunuyor. Hepsi bir arada LED ekran sayesinde temizlik durumunu, performansı, pil seviyelerini ve çok daha fazlasını takip edebilirsiniz. Yardımcı arayüz bildirimleri ve bakım hatırlatıcıları, eksiksiz ve akıllı bir temizlik deneyimi yaşamanızı sağlar.

Tineco Floor One S3, akıllı sensörü sayesinde kirleri temizlemek için ne kadar güç gerektiğini hesaplar ve buna göre gücü, su akışını ve emişi otomatik olarak ayarlar. Pil gücü boşa harcanmaz ve bu sayede 35 dakikaya kadar daha uzun bir kullanım süresi sunuyor.

Tineco Floor One S3 akıllı dikey süpürge teknik özellikleri

Çalışma süresi: 35 dk

Pil kapasitesi: 4000 mAh

Şarj olma süresi: 4.5 saat

Ses seviyesi: 78 db

Temiz su kapasitesi: 0.6 litre

Kirli su kapasitesi: 0.5 litre

Sensör: iLoop, otomatil kontrollü su akışı ve emiş

Görüntü: LED ekran

Kendi kendine temizleme: Akıllı mod

Asistan: Sesli

Filtre: HEPA

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Kaynak: Shiftdelete

su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tineco Floor One S3 akıllı dikey süpürge inceleme! - Son Dakika

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