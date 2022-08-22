Kullanıcı dostu yapay zeka ile güçlendirilen, geleneksel işlevleri olan bir cihazdan tam anlamıyla akıllı bir cihaza dönüştürülen Tineco Floor One S3 akıllı dikey süpürge inceleme videosu ile karşınızdayız.
Tineco Floor One S3 akıllı dikey süpürge inceleme!
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Floor One S3, kirleri algılamayı ve zeminleri tek bir akıllı adımda tamamen temizlemeyi sağlayan emiş gücünü ve su akışını otomatik olarak ayarlamak için Tineco'nun yenilikçi iLoop akıllı sensörü ile geliyor.
Zorlu ve inatçı kirleri geleneksel paspaslardan çok daha iyi temizleyen güçlü bir fırça silindirine sahip olan süpürge emiş gücünü ve su akışını otomatik olarak ayarlayarak ardında kuru ve üzerinde hiçbir iz olmayan zemin sunuyor. Hepsi bir arada LED ekran sayesinde temizlik durumunu, performansı, pil seviyelerini ve çok daha fazlasını takip edebilirsiniz. Yardımcı arayüz bildirimleri ve bakım hatırlatıcıları, eksiksiz ve akıllı bir temizlik deneyimi yaşamanızı sağlar.
Tineco Floor One S3, akıllı sensörü sayesinde kirleri temizlemek için ne kadar güç gerektiğini hesaplar ve buna göre gücü, su akışını ve emişi otomatik olarak ayarlar. Pil gücü boşa harcanmaz ve bu sayede 35 dakikaya kadar daha uzun bir kullanım süresi sunuyor.
Tineco Floor One S3 akıllı dikey süpürge teknik özellikleri
Çalışma süresi: 35 dk
Pil kapasitesi: 4000 mAh
Şarj olma süresi: 4.5 saat
Ses seviyesi: 78 db
Temiz su kapasitesi: 0.6 litre
Kirli su kapasitesi: 0.5 litre
Sensör: iLoop, otomatil kontrollü su akışı ve emiş
Görüntü: LED ekran
Kendi kendine temizleme: Akıllı mod
Asistan: Sesli
Filtre: HEPA
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