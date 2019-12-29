Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Şenliği - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Şenliği - Son Dakika

Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Şenliği

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel deve güreşleri şenliği yapıldı.

Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Şenliği, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel deve güreşleri şenliği yapıldı.

Bodrum Belediye AŞ tarafından Kızılağaç Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen etkinlikte, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin çeşitli illerinden getirilen 138 deve güreştirildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği güreşlerde develerin kıyasıya mücadelesi, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Bazı develerin güreşi bırakıp sahada koşması, bazılarının da ayrılmaması nedeniyle saha görevlileri ve deve sahipleri zor anlar yaşadı.

Güreşleri izlemeye gelenlerin piknik yapıp davul zurna eşliğinde eğlendiği etkinlikte, saha dışında deve sucuğu, mandalina, incir gibi yöresel ürünlerin satışı yapıldı.

Deve sahibi Şaban Selçuk, Manisa'dan geldiklerini ve keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Kızılağaç, Bodrum, Muğla, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:26 Kaynak: AA
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