Video: Geleneksel Çin Moksibüsyon Tedavisi Bedeni Nasıl Sağlıklı Tutuyor? - Son Dakika
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Video: Geleneksel Çin Moksibüsyon Tedavisi Bedeni Nasıl Sağlıklı Tutuyor?

01.09.2022 18:02
Video: Geleneksel Çin Moksibüsyon Tedavisi Bedeni Nasıl Sağlıklı Tutuyor?

Geleneksel Çin tedavi yöntemlerinden biri olan moksibüsyon, moksa çubuklarının bedenin belirli noktalarında yakılmasını gerektiren harici bir tedavi türü.Bu tedavi, enerjinin bedende akışını artırarak insanların sağlığının iyileşmesine yardımcı olabiliyor.

Geleneksel Çin tedavi yöntemlerinden biri olan moksibüsyon, moksa çubuklarının bedenin belirli noktalarında yakılmasını gerektiren harici bir tedavi türü.

Bu tedavi, enerjinin bedende akışını artırarak insanların sağlığının iyileşmesine yardımcı olabiliyor.

TİAN ZHONGQUAN, Xinhua muhabiri:

"Sırtınız mı ağrıyor ya da bedeninizin bazı yerleri rahatsızlık mı veriyor? Neden Çin'in geleneksel moksibüsyon tedavisini denemiyorsunuz? Çin'in iç kesiminde yer alan Hubei eyaletinin Qichun ilçesindeyim. Qichun, pelin otu gibi şifalı bitkileri yetiştirmekle ve Geleneksel Çin Tıbbı üretimiyle ünlü. Binlerce yıl geriye uzanan bir tarihi var. Burada moksibüsyon sadece sizi rahatlatmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli kronik hastalıkları da tedavi ediyor. İnsanların sağlıklı kalmasını sağlayan popüler bir yönteme dönüşmüş durumda. Peki nasıl yapılıyor? Gidip yakından bakalım."

Satıcılar genellikle pelin otu yapraklarını kurutup tüy haline gelinceye kadar öğütüyor ve sonra bunları puro şeklinde çubuklara dönüştürüyor.

TİAN ZHONGQUAN, Xinhua muhabiri:

"Pelin otu çubuklarının tüm üretim sürecine ilk kez tanık oluyorum. Çok yumuşak; pamuk gibi. Bir deneme yapıyım. Son derece özel, zihninizi canlandıracak özel bir kokusu var. Nane ya da başka bir şey gibi, işinize, çalışmanıza ve ödevinize odaklanmanızı sağlıyor."

CHEN ZHİPİNG, Yerel Geleneksel Çin Tıbbı şirketinin başkan yardımcısı:

"Geleneksel Çin Tıbbı uygulayıcılarının yardımına ihtiyacınız yok. Sıcaklığı aşağı yayılıyor, derinize etki ediyor ve akupunktur noktalarını uyarıyor."

TİAN ZHONGQUAN, Xinhua muhabiri:

"Şimdi elimin üzerine yapıştırdığım bir moksa çubuğu var ve yanıyor. Bedeninizin kan dolaşımını uyarabilmesi son derece şaşırtıcı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: Geleneksel Çin Moksibüsyon Tedavisi Bedeni Nasıl Sağlıklı Tutuyor? - Son Dakika

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