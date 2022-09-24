Geleneksel Çin Tıbbı 196 Ülke ve Bölgeye Yayıldı - Son Dakika
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Geleneksel Çin Tıbbı 196 Ülke ve Bölgeye Yayıldı

24.09.2022 14:53
Geleneksel Çin Tıbbı 196 Ülke ve Bölgeye Yayıldı

Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) Ulusal İdaresi'ne göre Çin'in son on yılda TCM'nin uluslararası alanda varlığını genişletmeyi hızlandırmasıyla, uygulama şu anda 196 ülke ve bölgeye yayıldı.

Geleneksel Çin Tıbbı (TCM) Ulusal İdaresi'ne göre Çin'in son on yılda TCM'nin uluslararası alanda varlığını genişletmeyi hızlandırmasıyla, uygulama şu anda 196 ülke ve bölgeye yayıldı.

İdare'nin Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ülkenin, Uluslararası Standardizasyon Örgütü bünyesinde bir teknik komite olan ISO/TC249'un kurulmasını kolaylaştırdığını söyledi. Komite şimdiye kadar TCM için 89 uluslararası standart yayınladı.

İdarenin Uluslararası İşbirliği Departmanı Başkanı Wu Zhendou, Çin'in 40'tan fazla ülke, bölge ve uluslararası kuruluşla, 30 yüksek kaliteli denizaşırı TCM merkezi ve 75 TCM uluslararası işbirliği üssü ile özel işbirliği anlaşmaları imzaladığını söyledi. Wu, TCM'nin 16 serbest ticaret anlaşmasına dahil edildiğini de sözlerine ekledi.

Basın toplantısına göre, TCM, pandeminin patlak vermesinden bu yana küresel Kovid-19 önleme ve kontrolünde olumlu bir rol oynadı.

Çin, Kovid-19 için birçok dilde teşhis ve tedavi protokolleri yayınladı ve bu protokollerin 150'den fazla ülke ve bölgeye tanıttı, ihtiyacı olan ülke ve bölgelere TCM ürünleri sağladı ve Kovid-19'un kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için ilgili ülke ve bölgelere TCM uzmanlarını gönderdi.

Wu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan, Kovid-19 için TCM tedavisine ilişkin bir değerlendirme raporunda, TCM'ye etkinliği ve güvenliği nedeniyle itibar edildiğini söyledi.

İdareye göre, Çin, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025), daha yüksek kaliteli 30 denizaşırı TCM merkezi ve uluslararası 50 TCM işbirliği üssü inşa etmek amacıyla TCM üzerinde uluslararası işbirliğini hızlandıracak, TCM için 30 uluslararası standart yayınlayacak, TCM ürünleri için denizaşırı kayıt hizmetlerini güçlendirecek ve başka önlemler de alacak.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Geleneksel Çin Tıbbı 196 Ülke ve Bölgeye Yayıldı - Son Dakika

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