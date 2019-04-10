Geleneksel Çocuk Oyunları Büyük İlgi Görüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Gençlik Merkezi ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nin ön eleme müsabakaları başladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe Gençlik Merkezi ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nin ön eleme müsabakaları başladı.



Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması ve çocuklarda sportif faaliyetlerin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyete geçirilen 'Geleneksel Çocuk Oyunları' şenliğine öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. 'Geleneksel Çocuk Oyunları' şenliği projesi kapsamında okullarda eğitim gören öğrenciler geleneksel sokak oyunlarından mendil kapmaca, yakan top, tonbik, deleme ve yağ satarım bal satarım gibi çeşitli oyunları öğreniyor. Kahta Anadolu Lisesinde düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliğine ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Çiçek, ilçe Müftüsü Rıfat Çevik, ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Can ve Kurum Amirleri katıldı. Etkinliğe katılan Kurum Amirleri, öğrenciler ile beraber Geleneksel Çocuk Oyunlarını oynayarak eğlendi. Etkinlik, başarılı olan öğrencilere Kurum Amirleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Kahta ilçesine bağlı merkez ve köy okullarında yapılan ön eleme maçlarında başarılan olan öğrenciler, final müsabakalarında hünerleri gösterecek. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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