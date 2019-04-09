Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri"
43 dakika önce
Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" 1. Bölge yarışları Karabük'te gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:38 Kaynak: AA
Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" 1. Bölge yarışları Karabük
'te gerçekleştirildi.
Karabük İmam Hatip Lisesi bahçesinde yapılan etkinliklere 120 öğrenci katıldı.
Etkinlikte, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, yakan top oynandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklar tüm hünerlerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti.
Yağ satarım bal satarım ile mendil kapmaca oyununda Şirinevler
, yakan top oyununda ise Demirçelik İlkokulu birinci oldu.
26 Kattan Yere Çakıldı, Mucize Eseri Burnu Bile Kanamadı!
Bakanlık'tan Sinema Sektörüne 32 Milyon Lira Destek
Horasanlı Pala, 50 Yıldır Uzattığı Bıyıkları 1,5 Metreyi Geçti
Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı