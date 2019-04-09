Son Dakika Haberleri: Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri"

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri"

43 dakika önce

Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" 1. Bölge yarışları Karabük'te gerçekleştirildi.

Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri
Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri" 1. Bölge yarışları Karabük'te gerçekleştirildi.

Karabük İmam Hatip Lisesi bahçesinde yapılan etkinliklere 120 öğrenci katıldı.


Etkinlikte, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, yakan top oynandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklar tüm hünerlerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti.


Yağ satarım bal satarım ile mendil kapmaca oyununda Şirinevler, yakan top oyununda ise Demirçelik İlkokulu birinci oldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:38 Kaynak: AA
Karabük, Güncel
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