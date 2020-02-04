Geleneksel Damla Ekspresinin 4'üncüsü düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geleneksel Damla Ekspresinin 4'üncüsü düzenlendi - Son Dakika

Geleneksel Damla Ekspresinin 4'üncüsü düzenlendi

6 saat önce

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Damla Ekspresi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yola çıktı.

Geleneksel Damla Ekspresinin 4'üncüsü düzenlendi, System.String[]

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Geleneksel Damla Ekspresi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yola çıktı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Geleneksel Damla Ekspresi, yola çıktı. Uluslararası Damla Gönüllüleri olarak Güney Kurtalan Ekspresi ile 29 Ocak Çarşamba günü Ankara'dan Diyarbakır'a yola çıkarak 20 farklı şehirden 18 anne ve 22 gönüllü genç ile yaklaşık 22 saat süren tren yolculuğu yapıldı. Diyarbakır'a ulaşan gönüllü ekip, iki gün art arda evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti. Program içerisinde Çolağan ve Kalkan köylerine giden gönüllüler, davul zurnalarla karşılandı, köy halkı ile buluşup sohbet etti. Köylerdeki çocuklarla oyunlar oynayarak çocuk şenlikleri düzenledi. Gönüllüler mezarlık ziyaretleri ile çevre temizliği yaparak mezarlar üzerine buğday serpti. Gönüllüler, kuş yemlikleri hazırlayarak doğanın ve hayvanların da kalbine dokundu.


Gönüllüler, Diyarbakırlı bir şehidin annesini ziyaret şehidin annesi ile duygularını paylaştı. Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel yerlerini de ziyaret ederek şehrin kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi oldu. Eğil ilçesinde bulunan peygamber kabirlerini ziyaret eden gönüllüler, dua edip kuş yemlikleri yaptı. Gönüllülerin Diyarbakır annelerine yazdıkları mektupları teslim etmesinin ardından program sonlandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Ankara, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:16 Kaynak: İHA
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