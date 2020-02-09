Geleneksel Edremit Deve Güreşleri Festivali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geleneksel Edremit Deve Güreşleri Festivali - Son Dakika

Geleneksel Edremit Deve Güreşleri Festivali

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen festivalde 180 deve güreşti.

Geleneksel Edremit Deve Güreşleri Festivali, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen festivalde 180 deve güreşti.

Geleneksel Edremit Deve Güreşleri Festivali Güre Mahallesi'ndeki Edremit Arenası'nda yapıldı.

Edremit Belediyesi ev sahipliğinde İda Deveciler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen "Edremit Deve Güreşleri Festivali"nde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve dualar okundu.

Festivalin bu yıl güreş ağalığını Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi yaptı.

Ege bölgesinin farklı kentlerinden getirilen 180 devenin katıldığı güreşler, kıran kırana geçti.

Arenayı dolaşarak seyircilere karanfil dağıtan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, deve güreşleri geleneğini belediye olarak yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, deve sahiplerine başarılar diledi.

Oldukça çekişmeli geçen güreşlere Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde, Kaymakamlık Kupası, Edremit Belediye Başkanlığı, Dernek Kupası güreşleri yapıldı. Güreşlerde dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:12 Kaynak: AA
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